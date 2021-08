New Zealand går mot homoterapiforbud

– Konverteringsterapi hører ikke hjemme i det moderne New Zealand, sa justisminister Kris Faafoi da regjeringen la frem lovforslaget fredag.

Det skriver britiske The Guardian. Konverteringsterapi sikter til ulike praksiser for å endre folks seksuelle legning.

– Forsøkene på terapi er basert på feilaktige antagelser om at enkeltes seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er skadet og trenger reparering, sa Faafoi.

Tre års fengsel

I Norge tok Homoterapi-debatten fyr da VGTV-serien «Homoterapi» undersøkte konverteringsterapi i norske trossamfunn i 2019. Den gangen lovet daværende kulturminister Trine Skei Grande et såkalt homoterapiforbud.

Nåværende statsråd Abid Raja har drøyd med lovforslaget. I juni avslørte Vårt Land at regjeringens lovforslag vil inneholde mulig fengselsstraff ved lovbrudd.

Konverteringsterapi

Seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konversjonsterapi, er forsøk på å endre en persons seksuelle legning fra å være homofil eller bifil, til å bli heterofil.

Den såkalte behandlingen fikk oppmerksomhet i 2019 da det ble kjent at det kristne nettverket Til helhet, som brukte behandlingen, hadde vært tilknyttet Misjonskirken Norge, og på grunn av VGTVs serie «Homoterapi».

Får New Zealand-regjeringen det som de vil, kan et lovbrudd gi tre års fengsel. Da må konverteringsterapien være utført på barn under 18, eller mennesker med nedsatt evne til å ta beslutninger på egne vegne. Dessuten skal lovforslaget forby konverteringsterapi som påfører mennesker «alvorlig skade», uavhengig av alder.

– Manipulert skeive til å tro Gud vil hate dem

Lovforslaget ønskes velkommen av newzealendere som har jobbet for et forbud:

– Religiøse ledere har politisert forholdet skeive har til Gud, og manipulert dem til å tro at Gud vil hate dem om de ikke endrer seg. Vi fortelles at vi er ødelagte, og at vi kommer til å miste familie og venner, sa aktivisten Shaneel Lal til The Guardian.

Shaneel har selv gjennomgått såkalt behandling.

Forslaget vil sannsynligvis bli vedtatt: New Zealand ledes av flertallsregjering, med Arbeiderpartiets statsminister Jacinda Ardern i spissen.

