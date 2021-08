FHI: Ikke bekymret for vaksinemotstand

– Pandemien er ikke over. Vi kommer aldri til å bli kvitt dette viruset, sa helseminister Bent Høie under pressekonferansen på onsdag da regjeringen opplyste om at neste trinn i gjenåpningsplanen utsettes i to uker.

Årsak: Regjeringen vil at flere skal være vaksinert før trinn fire iverksettes.

– Vi er ikke så bekymret for den gruppen som av ulike grunner ikke vil eller kan vaksineres mot covid-19, sa Gun Peggy Strømstad Knudsen, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), til Vårt Land etter pressekonferansen.

Knudsen understreker at selv om FHI anbefaler de fleste å ta vaksinen, opprettholder de at valget om å ta den skal være frivillig.

FHI har ikke konkrete tall på hvor mange som ikke skal ta vaksinen blant den øvrige befolkningen, men at tall fra undersøkelser viser gode indikasjoner på at folk flest vil vaksineres på koronaviruset. Likevel spres det vaksineskepsis og -motstand i ulike miljø.

Sprer skepsis på sosiale medier

Predikanten Svein-Magne Pedersen fra Vennesla har postet flere innlegg på Facebook hvor han advarer mot koronavaksinen. Blant annet hevder han at vaksinen forårsaker lidelse og død, og har repostet innlegg fra andre som hevder at flere har dødd etter å ha tatt vaksinen enn av koronaviruset selv.

I en kommentar til sørlandsavisen Fædrelandsvennen sier Pedersen at mange skriver innlegg på hans facebookside, og svarer journalisten at «du kan bare glemme å skrive at det er meg.»

Predikanten har dog ikke tatt aktivt avstand fra budskapet, og i april ga han ut boken Evangeliet om Guds beskyttelse. Kan Gud beskytte mot sykdommer?

I beskrivelsen av boken på Pedersens nettside, står det at han i boken stiller spørsmål ved om Gud har et budskap til menneskeheten om beskyttelse fra å bli syk, og trekker fram en rekke løfter og eksempler fra Bibelen om Gud som beskytter mot sykdom og lidelser.

Pedersen er grunnleggeren av stiftelsen Misjonen Jesus Leger, som VG i 2018 avslørte at hadde samlet inn penger fra nordmenn til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer.

Vårt Land har gjennom flere henvendelser forsøkt å komme i kontakt predikanten Svein-Magne Pedersen angående Facebook-innleggene, men ikke fått svar.

MIRAKEL: Predikanten Svein-Magne Pedersen hevder han kan helbrede mennesker fra sykdom og lidelser. Her fotografert i 1999. (Foto: Wemunn Aabø/NTB)

Få har søkt alternativ behandling

I antroposofiske miljø, bedre kjent som steinermiljøet, er det en utbredt skepsis til bruk av vaksiner, ifølge Store norske leksikon.

– Vi fikk litt spørsmål ved starten av pandemien om alternativ medisin, men siden det har vi ikke hørt noe særlig om skepsis til korona eller vaksinasjon, sier Ola Lillenes, informasjonssjef ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), som forsker på antroposofisk medisin.

NAFKAM gjorde en undersøkelse i starten av 2021 for å finne ut om koronapandemien har påvirket folks bruk av alternativ behandling. Tallene viste lav bruk av alternativ behandling under pandemien.

Ikke tall på hvem som ikke vaksineres

Det er stort sett kun ved akutt sykdom at det vanligvis anbefales å utsette vaksinasjon.

Enkelte kan ha fått råd av lege om ikke å ta, eller å utsette å ta av ulike årsaker. Et medisinsk råd om å ikke ta vaksine vil først og fremst dreie seg om de få som har hatt alvorlige allergiske reaksjoner på første dose, forklarer overlege Ellen Furuseth ved FHI, i en e-post til Vårt Land.

– Har dere tall på hvor mange som ikke skal ta vaksine?

– Nei, vi har ikke gode tall på hvor mange det dreier seg om, men vi antar at dette ikke er en stor gruppe, sier overlegen.

Pressekonferanse 28.juli ALDRI: Helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Strømstad Knudsen under en pressekonferanse om koronasituasjonen: – Vi blir aldri kvitt viruset, sier Høie. (Foto: Tuva Skare/Vårt Land)

De fleste vil ta vaksine

Hele 93 prosent av befolkningen i Norge har sagt at de vil vaksinere seg mot covid-19 eller er allerede vaksinerte, ifølge FHI.

I en undersøkelse utført i de to siste ukene i juni i år, var det svært høy vaksinasjonsvilje blant det helsepersonellet som enda ikke hadde fått tilbud.

Furuseth ved FHI understreker imidlertid at det er ikke sikkert at alt helsepersonell har fått tilbud om vaksine, og at de derfor ikke kan trekke en endelig konklusjon om vaksinasjonsdekning hos helsearbeidere ennå.

Vaksinasjon i Norge

Norge deltar i Covax-samarbeidet sammen med EU for å sikre global tilgang til covid-19-vaksiner.

I Norge tas i bruk vaksinene Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna)

Per 29. juli 2021 er antall personer med første dose: 3 565 373.

Antall personer med andre dose: 1 800 708.

Personer som har vært smittet med koronaviruset, behøver kun én dose, ifølge FHI.

– Informasjon er viktig

– Selv om de er få, hvor alvorlig ser dere på den gruppen som ikke vil ta vaksine?

– Det viktigste virkemidlet for dem som er bekymret eller skeptiske til vaksine må være god informasjon, sier overlege Ellen Furuseth.

Hun forteller at dersom arbeidsgiver i helt konkrete tilfeller har ansatte som ikke ønsker å bli vaksinert, men har et arbeid som tilsier at det er uforsvarlig, kan arbeidsgiver bruke styringsretten og gi vedkommende andre arbeidsoppgaver.

Regjeringen åpner også for at arbeidsgivere kan omplassere uvaksinert helsepersonell.