Utsetter gjenåpning – oppfordrer til forsiktighet under religiøse samlinger

– Det viktigste er avstandskravet, som fortsatt gjelder for arrangement, slår Høie fast, etter spørsmål om de mange koronautbruddene som har vært knyttet til store arrangement og samlinger – flere av den religiøse.

Helse- og omsorgsministeren er tydelig på at folk fortsatt må forholde seg til reglene – selv om det er lenge siden tiltakene ble innført. Den mye omtalte «meteren» er spesielt viktig.

– Det er kanskje det som har vært vanskelig på de religiøse samlingene med utbrudd. Det er gjerne mennesker som kjenner hverandre veldig godt og som har høy tillit til hverandre. Da er det vanskelig å holde meteren, sier Høie til Vårt Land, og legger til:

– Det er nettopp på den typen arrangement, at det gjerne blir litt mer smittespredning.

Ny vurdering om to uker

En ny vurdering av om vi kan gå til trinn fire vil skje i midten av august, opplyser regjeringen. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

– Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av Delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland, sa helse Høie under pressekonferansen onsdag.

– Det er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn fire i gjenåpningsplanen nå, sa helseministeren videre.

INGEN LOVNADER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie kan ikke gi noen lovnader til familier og kjærester utenfor EU. (Tuva Skare)

Ingen løsning for familier og kjærester

Én av gruppene som fortsatt går og venter på en avklaring, er nordmenn med familier og kjærester utenfor EU. Selv om mange av dem som ønsker å komme til Norge er vaksinerte med EU-godkjente vaksiner, får de ikke komme inn.

I juni skrev Theresa Sigvartsen Grün om problemet i et innlegg i Vårt Land. Hun omtalte situasjonen som en stor psykisk belastning. På spørsmål fra Vårt Land, kunne ikke Bent Høie gi noen lovnader til Theresa og andre i lignende situasjoner.

– Det vil handle om tidspunktet der vi har vaksinert så mange i Norge, at vi er villige til å ta risikoen. I dag har vi ikke noen mulighet til å kontrollere at dokumentasjonen på den typen vaksinering, er korrekt, svarer Høie på spørsmål fra Vårt Land.

Han slår fast at myndighetene gjør fortløpende vurderinger.

– På et tidspunkt må vi akseptere den risikoen det er, at noen for eksempel kommer inn med falsk dokumentasjon på vaksine. Men det er avhengig av utviklingen av vår egen vaksinering, som nå går raskt.

INFORMERTE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (i midten), helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen, informerte under pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag. (Tuva Skare)

Villig til å risikere for barna

Regjeringen varsler imidlertid enkelte lettelser. Blant annet vil barn og unge under 18 år stort sett bli unntatt plikt til smittekarantene fra 16 august.

– Dette øker risikoen for smitte i samfunnet, men det er en risiko vi er villig å ta for at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig til høsten, sier helseministeren.

Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing.

Fra midnatt 2. august kommer det også enkelte andre lettelser. Blant annet kan voksne delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser.

Det gjøres også unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat.

Solberg: – Vil at skolestarten skal bli så normal som mulig

Statsminister Erna Solberg (H) sier at de venter med trinn fire av gjenåpningen fordi de vil at skolestarten skal bli så normal som mulig.

– Vi ønsker å ha litt flere vaksinerte før vi gjør det, fordi vi vil aller helst sørge for at vi kan starte skolene, universiteter og høyskoler på grønt nivå, et nivå som gjør at vi kan starte mest mulig normalt, sier Solberg til NTB.

Det er likevel slik at barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte bør planlegge for gult nivå, opplyser regjeringen.

– Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august.

