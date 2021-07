Lite sannsynlig med egne regler for uvaksinerte i Norge

Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt en lov som gjør vaksine obligatorisk for alle helsearbeidere og krever koronapass ved reise og restaurantbesøk.

Loven krever at alle som jobber i helsesektoren, vaksineres innen 15. september, ellers risikerer de å bli suspendert. Det innføres også krav om koronapass for å besøke restauranter, reise med tog og fly og på offentlige steder.

Kravet gjelder alle voksne, men vil fra 30. september utvides til å gjelde alle over tolv år.

Ikke vurdert i Norge

Italia skal innføre lignende lover som Frankrike, med krav om helsepass for å bevise at de er beskyttet eller har testet negativt før de kan trene på treningssentre, besøke museer eller gå på restaurant.

Tyskland vurderer også egne smitteverntiltak for uvaksinerte, som kan bli nektet adgang til barer og andre steder der vaksinerte nå kan ferdes.

Det har ikke vært planlagt å innføre tilsvarende regler i Norge, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Man vil følge utviklingen av epidemien nøye fremover, spesielt med hensyn til hvilken effekt spredning av deltavarianten får for sykdomsutvikling, både hos vaksinerte og uvaksinerte personer. Men det har ikke vært planlagt å innføre tilsvarende reguleringer i Norge.

Høy vaksinedekning

Det er svært god oppslutning om vaksinasjonsprogrammet i Norge, og det vil trolig bli en høy vaksinasjonsdekning i den voksne delen av befolkningen.

Her til lands blir det nå satt rundt 300.000 vaksinedoser i uken. Mer enn 90 prosent av folk over 65 år er fullvaksinert. I forrige uke hadde alle innbyggere i Oslo over 18 år fått tilbudt første vaksinedose, og ganske snart vil det gjelde for hele landet.

Bukholm er nå opptatt av at man får satt andre dose så raskt som mulig.

– Samlet sett gir dette en god effekt på å redusere smittespredningen. Det gjelder også smittespredningen av deltavarianten. Den beste effekten får vi imidlertid når enda flere har fått to doser vaksine, sier han.

