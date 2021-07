Terrordøgnet som endret Norge

Regjeringskvartalet i Oslo sentrum, klokken 15:25

(Hampus Lundgren)

Ventet utenfor

Vidar Vestli hadde parkert bilen ved fontenen, 40 meter fra inngangen til høyblokka, der kona Sissel jobbet. Arbeidsdagen gikk mot slutten. Så smalt det.

Hun måtte ta seg ned trappene fra 12. etasje i det utbombede bygget. Utenfor fant hun en hardt skadet Vidar. Bildet av de to er tatt av fotografen Hampus Lundgren, som jobbet i Vårt Land i 2011.

Vidar Vestli var en respektert forretningsmann og lokalpolitiker, som bidro blant annet til å få realisert nye Frogn kirke. Sissel Vestli var en høyt verdsatt medarbeider i Justisdepartementet. Det var 3.000 ansatte i regjeringskvartalet i juli 2011, som alle var uttalte mål for terroristen.

Både Sissel og Vidar overlevde bombeangrepet, men Vidar måtte blant annet amputere benet.

Vidar døde i 2015, og Sissel i 2018, begge av sykdommer som ikke var relatert til terroren.

Parets to sønner forteller at foreldrene jobbet seg gjennom traumene og terrorens etterspill, og fortsatte livet sammen med familie og ferieturer. Barna har samtykket til at Vårt Land trykker bildet av foreldrene på forsiden av avisen og bruker det i vår bildereportasje om det dramatiske døgnet.

(Hampus Lundgren)

Åtte på regjeringskvartalet

Til sammen ble åtte personer drept og ni alvorlig skadet da bilbomben eksploderte i regjeringskvartalet i Oslo. Nærmere 500 personer befant seg i området på tidspunktet det smalt. Mange av disse ble påført fysiske skader og psykiske lidelser.

[ No klarar Tore Remi vera sint ]

(Hampus Lundgren)

Hjemmelaget gjødselsbombe

Terroristen kjørte en hvit varebil inn Grubbegata, hvor også Vårt Land har kontorer, for så å kjøre inn på Einar Gerhardsens plass. Han parkerte bilen tett inntil høyblokka, som huset Justisdepartementet og Statsministerens kontor. I bilen var det en hjemmelaget gjødselsbombe på 950 kilo.

Bombeeksplosjonen gjorde at høyblokka og andre bygninger rundt, ble totalskadet. Vitner beskrev området som en krigssone.

(Hampus Lundgren)

Vårt Lands historie 22. juli

Klokka er passert tre. Vi som er på jobb i Vårt Lands lokaler i Grubbegata stresser litt på grunn av tidlig deadline på papiravisa. Om bare et par timer skal alle sidene til lørdagsavisen være sendt til trykkeriet. Avisen ser ut til å bli bra. Min Tro-intervjuet er ferdig, det samme er reportasjen om vegetarvekkelse på Korsvei-festivalen. Hovedsaken om sjøredningstjenesten har fantastiske bilder. Vi diskuterer oppslaget. Det er flinke sommervikarer som dominerer redaksjonen, som de pleier, sent i juli. Klokka 15.24 smeller det 100 meter unna. Huset rister, vinduer knuser. Noen i Vårt Lands lokaler i niende etasje ser en ildkule, et par stykker i åttende skjønner ikke hvorfor de plutselig har havnet på andre siden av lokalet, langt fra kontorstolen. Er det trykkbølgen som kom? Var det en bombe? En gasseksplosjon? Trappegangene fylles av folk som er på vei ut, raskt, men rolig. Vi er ikke så mange, i denne ferieuka. Ute er det stille, men bråkete og samtidig kaotisk. Folk har samlet seg fra butikker og kontorer. Fotografen Hampus Lundgren kommer tilbake fra regjeringskvartalet og viser bilder av ødeleggelsen. Ryktene går om at det er flere bomber og at Oslo S evakueres. Det er først senere at Åse Marit Burum, som sitter på sentralbordet, forstår at det var gjerningsmannen hun hadde sett kjøre inn i Grubbegata kort tid før bomben går av. Resepsjonen ligger på bakkeplan med utsikt mot gaten. Vi lager foreløpig redaksjon hjemme hos IT-sjef Øystein Reinsberg. Papiravisa kommer ut, med det vi vet om bombeangrepet. Når siste side er sendt til trykkeriet, kommer meldinger om skyting på Utøya.

– Une Bratberg, reportasjeleder 22. juli 2011

[ «Dette må de no ha gløymt no, det er snart ti år sidan» ]

Utøya i Tyrifjorden, klokken 17:17

(Gjersøe, Peder/NTB)

De fleste var ungdommer

Omtrent to timer etter at bomben eksploderte i regjeringskvartalet, gikk terroristen i land på Utøya. Klokken var 17:17. Politiet har anslått at de første skuddene falt cirka klokken 17:21.

Over en time etter, klokken 18.34, ble gjerningsmannen pågrepet på Utøya av politiets beredskapstropp.

Det var 564 personer på øya denne ettermiddagen, de fleste av dem ungdommer. Da gjerningsmannen startet å skyte, måtte de løpe for livet. Noen gjemte seg i og bak bygningene som er på Utøya. Andre gjemte seg bak trær og under berg, og klamret seg fast til klippene. Det var også flere som svømte fra øya, i et desperat forsøk på å overleve.

(Niclas Hammarström/Aftonbladet/TT/Aftonbladet)

– Det skal ikke glemmes og forskjønnes

Gutten på bildet var 18 år da det ble tatt. Mens terroristen saumfarte øya og skjøt på vennene hans, klamret han seg fast til en klippe. Mens gutten klatret ned fjellveggen, så han sin beste kompis ramle utfor klippeveggen og død. Fem meter over ham gikk terroristen.

Det var den svenske Aftonbladet-fotografen Niclas Hammarström som tok bildet. Da han fikk høre om det som foregikk i Oslo, dro han sammen med en journalist til Utøya for dokumentere. De fleste bildene fotografen tok er det få norske medier som har brukt. Enkelte bilder viser ungdommer som ligger livløse i vannkanten.

– Alle store nyhetshendelser er viktige å dokumentere, slik at de ikke glemmes bort eller forskjønnes. Det er lett at det i framtiden bare blir bilder av roser som skal symbolisere det som hendte på Utøya. Mine bilder viser hvor jævlig og brutalt de ble drept, sier Hammarström til Vårt Land.

Han forteller at han ennå blir lei seg når han tenker på den dagen, og sier at han ikke forstår hvordan én person kan være så ond.

[ Nyhetsredaktør Veslemøy Østrem: «Det er skammelig at overlevende og pårørende kan ha fått traume-lidelser forsterket av å bli overlatt til seg selv» ]

(NTB)

Omfanget

Klokken 17:26 ble den første ambulansen tilkalt til Utøya, fem minutter etter at skytingen startet. Det skulle ta halvannen time før ambulansene begynte å frakte skadde ungdommer til sykehusene.

Til sammen ble 69 personer drept på Utøya. Mange ble påført livstruende eller alvorlige skuddskader. Ringerike sykehus tok imot 35 skadde etter terrorangrepene, mens Ullevål sykehus mottok 31. Én av dem overlevde ikke.

Omfanget av skadde etter begge angrepene, var såpass stort at det tok en uke før alle ofrene var identifisert.

(NTB)

Ble plukket opp i båter

Sivile med båter i området rundt Utøya, tok til sjøs da de forstod hva som hendte på AUFs sommerleir. Flere som hadde lagt på svøm ble plukket opp i båter, og fraktet til land. Der ble de senere møtt av ambulansepersonell med håndklær, tepper og bårer.

Vårt Land har vært i kontakt med AUF, som er blitt gjort oppmerksom på bruk av bilde og tilhørende bildetekst.

(Aleksander Andersen/NTB)

Gjorde jobben sin

Overlege Pål Aksel Næss hadde lederansvar ved akuttmottaket på Ullevål sykehus i Oslo 22. juli 2011, sammen med avdelingsleder Tina Gaarder (ikke på bildet) ved avdeling for traumatologi. Sammen med statsminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet, orienterte overlegen om det massive skadeomfanget etter terrorangrepet.

Næss forteller til Vårt Land at det store antallet traumepasienter som ankom akuttmottaket samtidig, gjorde arbeidet veldig utfordrende. Overlegen sier at han «ble ferdig» med 22. juli etter den dagen.

– Vi var der for å gjøre jobbene våre, og jeg har ikke kjent på emosjoner knyttet til den dagen. Det ble jeg ferdig med da. Vi var jo midt oppi det, og gjorde aktivt det vi kunne. Vi reddet liv. Andre som har vært passive tilskuere har nok blitt mer påvirket enn hva vi ble, sier Næss.

[ Venstre-lederen om konsekvensene etter 22. juli: «Unnskyld, AUF» ]

Sundvolden Hotel, 23. juli 2011 klokken 10:30

(Trond Reidar Teigen/NTB)

Neste morgen

Kvelden 22. juli satt AUF-leder Eskil Pedersen og de andre i AUF-ledelsen på et politibeskyttet rom på Sundvolden Hotel. Natt til 23. juli mottok Pedersen den første av mange drapstrusler.

Neste morgen satte 27-åringen seg ned foran hele presse-Norge på Sundvolden Hotel, og svarte på spørsmål knyttet til terrorangrepet han selv nettopp hadde overlevd.

– I dag må vi ta vare på våre kamerater, de vi er så glad i. AUF lar seg ikke true til taushet. Vi møter dette hatefulle, ufattelige angrepet med følgende beskjed: «AUF og AUFs ideer lever videre som de alltid har gjort. Vi gir oss ikke i kampen for det vi tror på. Vi skal tilbake på Utøya», sa den unge lederen.

(Trond Reidar Teigen/NTB)

Hundrevis lette etter barna sine

Sundvolden Hotel like ved Utøya ble samlingspunkt for overlevende, pårørende og etterlatte. Dit kom hundrevis av foreldre for å lete etter barna sine. Kongen og kronprinsparet, statsministeren og alle landets toppolitikere, kom også dit for å trøste.

[ Fem lærdommar etter terroren ]

(Trond Reidar Teigen/NTB)

Første møte etter

Daværende statsminister Jens Stoltenberg, ble evakuert da nyheten om bombeangrepet i Regjeringskvartalet kom. Dagen etter dro han til Sundvolden Hotel for å være sammen med de overlevende, deres familier, og de etterlatte. Bildet viser det første møtet mellom partileder Stoltenberg og ungdomspartileder Eskild Pedersen etter terroren.