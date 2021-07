Mann i 30-årene siktet for brannstiftelse i Randaberg

Mannen ble pågrepet fredag, melder Stavanger Aftenblad. Han er siktet for å stå bak brannen i en innbytterboks ved fotballbanen på Harestad i Randaberg. Brannen fant sted 26. juni.

– Jeg kan bekrefte at jeg er forsvarer for en mann som er mistenkt i forbindelse med én av brannene, sier advokat Anne Kroken til Aftenbladet mandag morgen.

Bedehus ble totalskadd

I alt etterforsker politiet seks branner mellom 15. juni og 4. juli. Blant annet brant det i en speiderhytte ved Hålandsvatnet 15. juni, i en arbeidsbrakke ved kommunehuset i Randaberg den 24. juni, og i en gapahuk på Harestadmyrå i samme kommune den 26. juni.

I tillegg brant det i Solheim bedehus på Kvernevik 4. juli.

– I går fikk vi se innsiden av bedehuset. Det er helt totalskadd. Det føles helt unødvendig, sa styreleder i Solheim bedehus Jon Håvard Gundersen, til Vårt Land 6. juli.

Tilbakeholdne med informasjon

Politiet jakter én eller flere brannstiftere. I en pressemelding understreker de at mannen kun er siktet for ett tilfelle.

– Han er siktet for skadeverk i forbindelse med en brann i Randaberg. Mannen er avhørt, men vi ønsker ikke å gå i detalj på hva han har forklart, sier politiadvokat Marita Hagen.

Politiet er foreløpig tilbakeholdne med informasjon av hensyn til etterforskningen.

– Vi har tidligere sagt at vi ser brannene i sammenheng, men vi kan ikke utelukke at det her blir flere pågripelser, sier Hagen.

