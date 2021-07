Flammer slo opp fra taket på NLM bedehus i Stavanger

Brannen oppsto i Solheim Bedehus i Kvernevik i Stavanger søndag morgen.

– Vi har ikke pågrepet noen, men vi jobber videre med etterforskningen, opplyser operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB klokken 9.

Samtidig oppfordrer han publikum til å komme med tips.

– Vi ble oppringt med varsel om brann Andresen 05:23 og fordi brannstasjonen ligger nær bedehuset var vi raskt på brannstedet. Takket være kort avstand til bedehus og massiv innsats fra brannmannskap, fikk vi slukket en brann som kunne ha endt mye verre enn det som nå er tilfellet, sier brannmester Bjarne Sunde i Rogaland brann og redning, til Vårt Land.

Han var blant de som var først på stedet.

Det som møtte brannvesenet ved bedehuset var en massiv brann i treverk.

– Gul flamme og massiv røyk slo opp av taket. Bedehuset har store brann-, vann- og røykskader. Og kjøkkendelen er totalt ødelagt, opplyser Sunde til Vårt Land.

Sunde konkluderer med at det er en massiv gjenoppbygging som gjenstår.

Vaker for gjenoppblussing

Eyvind Nårstad er underbrannmester i Rogaland brann og redning. Han skal holde vakt utover søndagen. (Bjørgulv K. Bjåen)

– Nå står vi her til midt på søndagen og holder vakt ved det hardt skadde bedehuset, sier Eyvind Nårstad, underbrannmester i Rogaland brann og redning til Vårt Land.

Stavanger Aftenblad skrev at brannvesenet river en del av kledningen på bedehuset for å hindre at brannen blusser opp igjen.

Barnehagen kan mest sannsynlig brukes

Vegg i vegg med bedehuset ligger det en barnehage. Sunde tror at barnehagen kan brukes i morgen, mandag, men at avdelingen som er i kjelleren bedehuset, ikke kan brukes på grunn av vann- og røykskader.

Norsk Luthersk Misjonssamband har både barnehage og bedehus på samme tomt. Bedehuset er totalskadet etter brannen, men brannvesenet tror barnehagen kan brukes allerede mandag. (Bjørgulv K. Bjåen)

Ifølge en av brannmennene på stedet er badehuset et populært lokale for konfirmasjoner, bursdager og lignende. Han mener både disse og annen daglig virksomhet i bedehuset må avlyses fremover, siden ødeleggelsene er så store og gjenoppbyggingen vil ta tid.

Brann i klesboks

– Brannen begynte i en kleskonteiner som står ved bedehuset. Derfra har ilden spredt seg til en vegg i bygningen. Klokken 6 brant det på loftet, og det kom flammer fra taket, forteller operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Hvor klokt er det å ha en tøyboks stående helt inntil veggen ved bedehuset?

– Vi anbefaler alle som setter opp slike bokser å sette de i god avstand til bebyggelse, sier brannmester Sunde.

Tøyboksen helt inntil bedehuset er totalt utbrent.

– Hvem var det som ringte inn?

– Det vet vi foreløpig ikke, sier Sunde men uttrykker at de er takknemlig for en rask respons fra publikum.

Bedehuset er preget av store vann-, røyk- og brannskader. Brannvesenet sier ødeleggelsene er store og at det gjenstår en massiv gjenoppbygging. (Bjørgulv K. Bjåen)

Politiet frykter at en brannstifter går løs

I sommer har det vært flere mindre branntilløp i nabokommunen Randaberg, og politiet frykter at det kan være en sammenheng mellom brannene.

– Det kan være en sammenheng, og vi søker etter mistenkelige personer, sier Strand.

