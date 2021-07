FHI-advarsel etter nye reiseregler: Kan føre til økt smitte

– Det nok klokere å feriere i Norge nå, sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet.

Deltasmitten sprer seg i Europa. Ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Dagbladet, er én av tre nordmenn bekymret for en ny smittebølge til høsten. Til tross for trusselen om økt smitte, har nå regjeringen åpnet for økt reising til Europa.

Det meldes om kaotiske tilstander på Oslo Lufthavn, og det var allerede lange innsjekkingskøer kl 06.30 mandag. Også i Svinesund meldes det om stor trafikk, og halvannen times ventetid for å komme over grensen til Sverige.

MULIG ØKT SMITTE: Fagdirektør i Folkehelseinstituttet mener det er klokest å feriere i Norge

Smittebildet kan endre seg raskt

– Er det lurt at så mange reiser på ferie, i og med at det er så mye smitte som blusser opp i andre deler av verden?

– Reiser du på ferie, reiser du til land der du kanskje ikke er fullt opplyst om lokale forhold, og det kan være store variasjoner i rådene i ulike regioner i Europa og Norge. Det er viktig at man forholder seg til de reglene som er der man er. Blir du syk må du forholde deg til helsetjenesten og reglene i det spesifikke området, sier Forland.

Forland forteller at smittebildet kan endre seg veldig raskt, spesielt i land med dårlig vaksinedekning.

– Hvor sannsynlig er det at man blir syk av deltaviruset selv om man har fått vaksine?

– Man har god beskyttelse mot deltaviruset med vaksinene som brukes i Norge. Det litt større sjanse for at du kan bli smittet og mildere syk, men ikke at man utvikler alvorlig sykdom, sier Forland.

Forland sier at det ikke er usannsynlig at det skjer en oppblomstring av smitte etter ferien:

– Det naturlig at det blir en økning i smitten etter ferien, at det kan bli flere lokale utbrudd, men det er noe vi kan leve med og håndtere på grunn av vaksinedekningen i Norge. Vi er på samme smittenivå i Norge som andre grønne land. Faren med å komme fra Tyskland til Oslo er om lag like stor som å komme fra Vestland til Oslo.

En ny nedstenging vil gi store konsekvenser

– Vi har behov for utenlandske turister til Norge, men økt smitte vil få stor betydning for reiselivet, forteller direktør i Norsk Reiseliv, Per-Arne Tuftin.

Han forteller at nordmenn er flinke til å feriere i kystbyene på Sørlandet, Vestlandet og i Nord-Norge, men at de større byene er avhengig av at det kommer turister fra resten av Europa.

Smittesituasjonen

I Norge er det registrert 49 nye smittetilfeller og 0,1 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 36 smittede og mindre enn ett dødsfall i Sverige, 73 smittede og mindre enn ett dødsfall i Danmark, 42 smittede og mindre enn ett dødsfall i Finland og ingen smittede og ingen døde på Island.

Så langt har 184.611.618 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 3.993.159 mennesker er døde hittil i pandemien.

Kilde: Johns Hopkins-universitetet

– Det har vært svært tøft siden mars i fjor, og dersom det kommer en ny nedstengning vil det være alvorlig.

Tuftin forteller at av Oslos om lag 14.500 hotellrom, har 12.000 av dem stått ledige det siste året.

– Det er mange som er avhengig av en god turistsesong, for eksempel museer, hoteller og restauranter.

– Ville det ikke vært mer hensiktsmessig å vente litt før man åpnet for reising i Europa, i tilfelle det kommer en tredje smittebølge?

– Det er klart at det ville vært svært negativt om vi må stenge ned landet igjen, men alt tyder på at myndighetene har god kontroll på situasjonen, for eksempel gjennom grensekontroller som sikrer at vi ikke slipper inn smitte i landet.

