Sultestreikende konvertitt innlagt på sykehus

Imens arbeider konvertittens advokat med å anke asylavslaget i lagmannsretten. Arild Humlen begjærer også at UNE utsetter Kabiriasls retur fram til anken er behandlet.

På sykehuset fikk konvertitten intravenøs næring og ble sjekket for hjerteproblemer, forteller hun. Han tror at han blir sendt tilbake til Trandum i ettermiddag, opplyser Nergård Uthaug.

Mehdireza Kabiriasl er internert på politiets utlendingsinternat på Trandum for å returneres til Iran. På Trandum har konvertitten sultestreiket i 40 dager. Som følge besvimer han og faller ofte , skrev Vårt Land tidligere i sommer.

– No har dei tatt helsa hans på alvor, skriver Anne Sofie Nergård Uthaug til Vårt Land. Hun er aktiv i konvertittens støttegruppe på Facebook .

