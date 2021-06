Joralf Gjerstad er død. – Fikk bety mye for mange

Joralf Gjerstad, også kjent som Snåsamannen, er død. Gjerstad ble 95 år gammel.

– Jeg kan bekrefte at Joralf Gjerstad er død, sier ordfører Arnt Einar Bardal (Sp) i Snåsa til Adresseavisen.

Kommunen går ut med informasjonen i samråd med familien.

– Joralf Gjerstad var kanskje landets mest kjente klokker, og var en viktig person for mange, sier biskop i Nidaros, Herborg Finnset til Vårt Land.

Gjerstad ble født 11. april 1926 i Snåsa i Nord-Trøndelag.

Trønderen, som i løpet av livet jobbet blant annet på Snåsa meieri og som klokker i Snåsa kirke, var mest kjent for sine påståtte synske og helbredende krefter.

I flere år før han døde, var han syk. I 2015 havnet han i rullestol etter å ha brukket beinet. Lenge bodde han på Snåsa sykehjem, hvor også kona bodde.

[ Nekrolog over Joralf Gjerstad: En utrettelig tjener ]

NIDAROSDOMEN: Det var viktig for Joralf Gjerstad å føle seg velkommen i kirken. I 2009 møtte han daværende biskop Tor Christian Singsaas (t.h.) i Nidarosdomen. (Ned Alley/NTB)

– Var en viktig person for mange

– Joralf Gjerstad oppdaget tidlig at han hadde evner som andre ikke hadde. I sin tilknytning til kirka fikk han frimodighet til å ta disse gavene i bruk, og bety mye for mange, sier biskop Finnset.

– Uegennyttig og lavmælt har han tatt imot tusenvis av mennesker gjennom et langt liv, lyttet til deres fortellinger, brukt sine varme hender, henvist til helsevesenet der det var nødvendig, og lagt alt i Guds hender. Han møtte folk som de var, uten å påtvinge noen sitt trosunivers. Mange hadde store forhåpninger til at han kunne hjelpe dem, og folk fra hele landet oppsøkte ham, forteller biskopen.

Flere titalls tusen mennesker vil sverge på at han hadde eksepsjonelle evner. Gjennom årene kan så mange som 50.000 mennesker ha oppsøkt Gjerstad for å få hjelp.

[ Siste intervju med Snåsamannen: – Evangeliet har sprengkraft mot vår tids egoisme ]

KIRKEVANT: – Jeg får kraften min fra kristendommen, sa Joralf Gjerstad i 2018 da han gjestet domkirken i Oslo. (Camilla Helen Heiervang)

Den kristne troen og kirken var svært viktig for Gjerstad. Likevel var det ikke alltid så lett å få aksept for sin religiøsitet i nærmiljøet. I boken Et evig håp som ble utgitt i fjor skrev trønderen at han begynte å skrive salmer der troen kunne komme til uttrykk.

«Hvis du leser salmene mine, finner du troen i hver eneste tekst. Salmene viser hva jeg alltid har tenkt, men omgivelsene var ikke klare for å godta meg for det jeg trodde på», skrev han. Derfor var det betydningsfullt for Gjerstad at kirken også tok imot ham.

– Det betydde mye for Joralf Gjerstad da han i 2009 ble invitert til en samtale sammen med daværende biskop Tor Singsaas i Nidarosdomen. For Joralf Gjerstad ble dette en bekreftelse på kirkens anerkjennelse av hans livsoppgave og kall, sier Nidaros-biskopen.

Kongens fortjenestemedalje

Gjerstad har mottatt Kongens fortjenestemedalje i sølv. I 2006 ble han utnevnt til årets trønder av NRK Trøndelag. Høsten samme år sendte NRK en egenprodusert dokumentarfilm om ham med tittelen «Kjenner du varmen?”.

Den kjente trønderen skrev flere lokalhistoriske bøker og flere selvbiografier. Han var også lokalpolitiker, blant annet varaordfører for Arbeiderpartiet.

Flere kjendiser har søkt hjelp hos Gjerstad. Petter Northug fikk blant annet hjelp av han per telefon under Tour de Ski i 2009.

Gjerstad ville ikke at vitenskapsfolk skulle teste de påståtte evnene hans, og det er få registrerte tilbakemeldinger om ham i NAFKAMs register for eksepsjonelle sykdomsforløp til tross for det høye antallet det er anslått at han har behandlet.

DOKUMENTAR: Fra premieren på dokumentarfilmen "Mannen fra Snåsa" om Joralf Gjerstad på Colosseum Kino. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

[ Min tro med Joralf Gjerstad: – Ingen skal få meg til å tro at Gud ikke finnes ]

Dokumentarfilm

Gjennom verk som bibliografien «Snåsamannen» og filmen «Mannen fra Snåsa» har nordmenn fått innsikt i Gjerstads liv og virke. Filmskaperen Margreth Olin fulgte Gjerstad med kamera i ett år for å lage sistnevnte dokumentarfilm.

Over 170.000 nordmenn så filmen, som tok for seg hva som skjer i møtet mellom Snåsamannen og ti utvalgte personer.

Hans evner ble flere ganger kritisert, og enkelte mente at filmen om Gjerstad var for lite objektiv.