17 palestinere pågrepet da jødiske høyrenasjonalister marsjerte i Jerusalem

Partiets leder Itamar Ben-Gvir er en provoserende skikkelse på ytre høyre fløy, har et bilde av massedrapsmannen Baruch Goldstein på stueveggen og har tatt til orde for å nekte kristne, som han omtaler som «blodtørstige vampyrer», å feire jul i landet.

Smotrich, som har vært transportminister i Netanyahus regjering, har opp gjennom årene kommet med en rekke kontroversielle uttalelser og utspill og blant annet krevd at israelske sikkerhetsstyrker «skyter for å drepe» palestinske steinkastere.

En av dem som har ivret mest for å holde marsjen, var lederen for det ytterliggående høyrenasjonalistiske Sionistpartiet, Bezalel Smotrich.

– Det er etter vår mening helt avgjørende at man ikke tar steg som forverrer spenningen. Vi så alle hva som utløste den siste oppblussingen av vold, og vi vet alle hvor delikat situasjonen er, sa en talsmann for amerikansk UD tidligere i måneden.

– Vi må stå opp mot okkupantene og på alle vis gjøre motstand for å stoppe forbrytelsene og aggresjonen deres, heter det i en kunngjøring fra Hamas-ledelsen.

– Vi advarer mot de farlige følgene av at okkupantmakten har tillatt ekstreme israelske bosettere å gjennomføre flaggmarsjen, tvitret han mandag.

OMSTRIDT: Itamar Ben-Gvir, som leder partiet Jødisk makt, er en provoserende skikkelse på ytre høyre fløy i Israel. På stueveggen har han et bilde av Baruch Goldstein, som i 1994 massakrerte 29 palestinere under fredagsbønnen i en moské i Hebron. Ben-Gvir er en ivrig støttespiller av flaggmarsjen. (Ariel Schalit/AP)

Israels nye regjering opprettholdt mandag beslutningen, som av enkelte israelske kommentatorer omtales som et forsøk fra Netanyahus side på å nøre opp under konflikten, så splittelse i statsminister Naftali Bennetts skjøre koalisjon og gjenerobre makten.

Noe av det siste statsminister Benjamin Netanyahus regjering gjorde før den gikk av forrige uke, var å gi høyrenasjonalistene grønt lys til å gjøre et nytt forsøk på å gjennomføre marsjen.

Den såkalte flaggmarsjen holdes vanligvis 10. mai på årsdagen for Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem i 1967.

Ifølge Palestinsk Røde Halvmåne ble 33 palestinske demonstranter skadd, ingen av dem alvorlig, i sammenstøt med politiet ved Damaskusporten. To politibetjenter ble også skadd.

De jødiske høyrenasjonalistene, de fleste unge menn med det blåhvite israelske flagget, danset og sang religiøse sanger til høy musikk. På et tidspunkt sang flere titalls unge «død over arabere» og «må landsbyen din brenne».

