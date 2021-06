Minst ti mineryddere drept av Taliban i Afghanistan

Afghanistan er et tungt minelagt land etter flere tiår med krig. Volden i landet har økt kraftig siden 1. mai, da USA og Nato begynte sin endelige tilbaketrekning.

Det russiske nyhetsbyrået TASS, som viser til den afghanske TV-kanalen 1 TV, skriver at det var ti medlemmer av organisasjonen HALO Trust som ble drept. Organisasjonen er britisk-amerikansk og jobber med minerydding.

Hendelsen fant sted i Baghlan-provinsen, og en talsperson for lokale myndigheter sier angrepet skjedde i et område som kontrolleres av regjeringsstyrker. Angriperne skal ha vært maskerte.

Ifølge en talsperson for det afghanske innenriksdepartementet gikk Taliban-krigere inn i leiren til en mineryddingsorganisasjon og begynte å skyte folk.

