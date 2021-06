Kirkeasyl-familie tapte i Høyesterett

Høyesterett kom til at et ektepar fra Afghanistan ikke hadde krav på status som flyktninger på grunnlag av anført konvertering fra islam til kristendommen etter at de kom til Norge. Ekteparet og deres barn har bodd i kirkeasyl på Hønefoss i flere år.

I dommen som kom fredag står det blant annet:

«Høyesterett kom til at et ektepar fra Afghanistan ikke hadde krav på status som flyktninger på grunnlag av anført konvertering fra islam til kristendommen etter at de kom til Norge. I utlendingsretten gjelder det alminnelige sivilprosessuelle kravet om at det mest sannsynlige faktum legges til grunn».

Høyesterett var delt, viser dommen, som ble tilgjengelig fredag.

Flertallet (tre dommere) fant at en rekke omstendigheter svekket troverdigheten i søkernes forklaringer.

«Erklæringer fra prester som støttet søkernes forklaringer, medførte at bevisene ellers måtte underlegges en kritisk vurdering. Hensett til svakhetene i forklaringene kunne imidlertid ikke prestenes erklæringer være avgjørende».

Et mindretall (to dommere) kom til at prestenes erklæringer måtte være utslagsgivende.

Vårt Land oppdaterer saken.

---

Dommen i Høyesterett

27. april til 29. april vurderte Høyesterett om den afghanske familien har blitt kristne og trenger beskyttelse i Norge. Utlendingsmyndighetene og to rettsinstanser har også sagt i til asyl i Norge.

Dommen ble klar 4. juni. Rettens dom er avgjøre om familien får opphold i Norge, eller må forlate landet.

Familien kan fremme saken for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), men de er ikke sikret at EMD tar saken opp til behandling

Kjernespørsmålet i saken: Er de troverdig når de hevder at de som muslimer har fått kristen tro?

NOAS og Den norske kirke har erklært partshjelp i saken. De medvirker til støtte for den afghanske familien i rettssaken.

---

[ Straks kommer Høyesteretts dom for kirkeasylantene på Hønefoss. Dette er historien deres i Norg ]

Kristian Andenæs, professor emeritus på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), har tidligere sagt til Vårt Land, «Høyesterett sin avgjørelse i saken kommer til å påvirke hvordan UDI og UNE håndterer konverteringssaker fremover». Hvis familien vinner, bør utlendingsmyndighetene legge større vekt på partsforklaringer enn de praktiserer nå. Partsforklaring er en forklaring avgitt av en person som selv er part i rettssaken. Hvis UNE, derimot, får medhold i saken, betyr det at utlendingsmyndighetene kan fortsette å utføre den restriktive praksisen i denne type saker.

[ https://www.vl.no/nyheter/2021/05/06/dom-i-hoyesterett-kan-bety-hap-for-asylsokere-som-skifter-tro/ ]

---

Den afghanske konvertitt-familien i Hønefoss kirke

Det afghanske paret, som har tre små barn, søkte asyl i november 2015 i Norge. Familien hevder at de rømte fra tvangsekteskap.

De fikk avslag på sine asylsøknader hos Utlendingsdirektoratet (UDI) og i Utlendingsnemnda (UNE).

De skal ha konvertert til kristendommen, og derfor er de redd for å bli forfulgt hvis de vender tilbake til hjemlandet.

Familien har bodd i Hønefoss kirke siden mars 2018. Før det har familien vært i kirkeasyl i forsamlingshuset til Betania på Fitjar i Hordaland.

I september 2018 tapte familien saken i Borgarting lagmannsrett.

I lagmannsrettens vurdering av konverteringen heter det blant annet at flertallet av dommerne i saken ikke «finner familiens konvertering til kristendommen reell»

Lagdommer i dissens legger til grunn at det – i lys av de svært alvorlige konsekvensene en uriktig avgjørelse vil ha – må gjelde nokså beskjedne beviskrav for at konverteringene i denne saken skal anses som reelle.

---