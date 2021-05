Flertall for å fjerne fengsel som straff for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika

Torsdag ettermiddag kommer Helse- og omsorgskomiteen med sin innstilling om regjeringens forslag til rusreform.

Den opprinnelige reformen ble torpedert da Arbeiderpartiets landsmøte vendte tommelen ned til hovedgrepet: Generell avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk.

Heller ikke Senterpartiets forslag om å avkriminalisere bare for tunge rusavhengige får flertall. Regjeringspartiene og Frp har allerede flagget at de sier nei til det.

Går inn for å fjerne fengsel fra strafferammen

Likevel ligger det nå an til noen endringer i Norges narkotikapolitikk. Etter det Vårt Land erfarer skal det være flertall for å fjerne fengsel som mulig straffereaksjon for bruk og besittelse av små mengder narkotika til eget bruk.

Med det bekrefter lovgiverne på Stortinget politiets praksis de siste årene, forklarer enkelte av Vårt Lands kilder.

Formelt er strafferammen for slike lovbrudd fortsatt «bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler». Men nå er det altså flertall for å fjerne fengsel fra formuleringen.

Lovfester at kommuner må ha rusenhet

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol bekrefter overfor Vårt Land at de har blitt enige med regjeringspartiene om å lovfeste at alle kommuner skal ha en rusenhet:

– Ap ønsker å lovfeste det, men innenfor kommunenes organisasjonsfrihet og etter dialog med KS om retningslinjer. Der er vi blitt enige med regjeringspartiene, sier Kjerkol.

I sine høringssvar til regjeringens opprinnelige forslag til rusreform var KS kritisk til at alle kommuner skulle bli pålagt å opprette et ruskontor. Kommunenes interesseorganisasjon viste til at mange allerede har tilbud på plass, som er tilpasset lokale behov.

Nå får kommunene større frihet til å organisere rusenheten som det passer dem, ifølge Kjerkol.

– Mange kommuner har allerede i dag ruskoordinatorer, rusenheter og lignende på plass. Vi vil sikre at alle har systemer for oppfølging. Kommunene får heller ikke ansvar for reaksjoner gjennom gebyrer, fordi det ikke blir noen avkriminalisering, sier Aps helsetalskvinne.

FRYKTER SNIK-AVKRIMINALISERING: Kjersti Toppe (Sp) er kritisk til flere av endringene i norsk ruspolitikk, som det nå skal være flertall for. – De kan få som konsekvens at en har innført en delvis generell avkriminalisering uten utredning, sier hun. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Sp kritisk til å fjerne fengsel

Senterpartiet støtter derimot ingen av de to forslagene. Det bekrefter Kjersti Toppe på spørsmål fra Vårt Land.

– Statistikken viser at ingen lengre blir fengslet for bruk og besittelse av narkotika. Vi er likevel ikke for å ta bort fengsel fra strafferammen uten at dette er utredet. Vi foreslår i stedet å videreføre dagens praksis, sier nestlederen i Helse- og omsorgskomiteen.

Toppe kaller det «dyrt og dårlig» å lovfeste at alle kommuner må ha en egen rusenhet.

– Det er meningsløst å gi kommunene nye plikter uten å samtidig bygge opp behandlingstilbudet. Skal man pålegge dem å lage bedre strukturer for å ta seg av russaker, så må man se på det i forbindelse med en behandlings- og forebyggingsreform, sier hun.

Fra før av har forslag fra Sp og Ap om en slik reform blitt nedstemt i Stortinget.

Dette er det også flertall for

I NRKs Politisk kvarter torsdag morgen ble det kjent at Arbeiderpartiet og regjeringspartiene har funnet sammen om følgende endringer:

Presisere at man ikke skal straffes hvis man tilkaller hjelp i en nødsituasjon og så tas i bruk eller besittelse når politiet ankommer.

Mindre alvorlige narkotikalovbrudd skal slettes fra rullebladet etter tre år.

Sps Kjersti Toppe er lite begeistret for «en del av forslagene Ap og Høyre har funnet sammen om»:

– De kan få som konsekvens at en har innført en delvis generell avkriminalisering uten utredning, De kan ha juridiske konsekvenser vi ikke overskuer rekkevidden av.

Ap vil ha mer bruk av alternative reaksjoner

Ap ønsker går også inn for ytterligere to grep, utdyper Ingvild Kjerkol overfor Vårt Land:

Å gi politiet mulighet til å bruke flere alternative reaksjoner til straff ved bruk eller besittelse av brukerdoser med narkotika.

Evaluere ordningen med ruskontrakter.

– Vi ønsker bruk av påtaleunnlatelse for unge og de som blir tatt for første gang. Så kan kommunene følge dem opp. Det blir en forsterket førstelinje, sier Kjerkol.

Om evaluering av ruskontrakter sier Ap-profilen at hun «har tro på flertall».

– Mange har gode erfaringer med ruskontrakter, men ikke alle. Vi trenger de gode modellene sier Kjerkol.

Drama ved veis ende – for nå

Helse- og omsorgskomiteens innstilling behandles og debatteres i Stortinget 3. juni. Innstillingen konkluderer om både regjeringens forslag til rusreform og Senterpartiets forslag om å avkrimnialisere bare for tunge rusmisbrukere.

Med det vil dramaet om rusreform være over for denne gang.