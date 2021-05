FN: EU lukkar auga for menneskerettsbrot

– Svaret kan ikke være å hindre utreise fra Libya, eller gjøre ferden over Middelhavet enda mer desperat og farlig, sier hun.

– La oss være enige om at ingen bør være tvunget til å risikere livet, eller livet til familiene sine, i skrøpelige båter, i sin søken etter trygghet og verdighet, sier Bachelet.

Bachelet er dypt kritisk til samarbeidet EU har inngått med Libya og viser til at migranter som blir plukket opp av den libyske kystvakten, blir returnert til et land der de ikke er trygge.

Rapporten anklager EU for å frata migranter grunnleggende menneskerettigheter, verdighet og i enkelte tilfeller også livet, og den krever en umiddelbar opptrapping av redningsinnsatsen i Middelhavet og en ny politikk fra EUs side.

– Det er ikke tragiske enkelthendelser når mange mister livet i Middelhavet, det er et resultat av en politikk vedtatt av EU, unionens medlemsstater og libyske myndigheter, konkluderer en rapport fra FNs menneskerettskontor.

– Den virkelige tragedien er at en stor del av den lidelse og død som finner sted i Middelhavet, kan unngås, sier Bachelet.

Michelle Bachelet viser til samarbeidet EU har inngått med Libya, for å stanse strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet.

