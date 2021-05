Manizha får krass kritikk for Eurovision-sang om å være kvinne i Russland

I et intervju med BBC sier Manizha at budskapet i sangen handler om at russiske kvinner fra barndommen av får høre at du må være slik eller slik, og at du burde hatt kortere skjørt, eller lengre skjørt.

– Disse stereotypiene gjør livene våre så dårlige, og jeg er lei av at det er sånn, sier hun i intervjuet med BBC-journalisten.

Noe av det Mainzhas bidrag får kritikk for, er at det er et angrep på tradisjonelle familieverdier. I låten synger hun, ifølge en oversettelse til engelsk:

«Are you waiting for your knight in shining armor? You poor thing. You are over 30 already, hello, where are your kids? All in all, you are beautiful, but it would be nice to lose weight».

– Undergraver familieverdier

Aftenposten skriver at Manizha, som opprinnelig er fra Tadsjikistan, fikk 40 prosent av telefonstemmene i den russiske finalen i mars, men at bidraget både har fått kraftig kritikk enkelte hold og sterk støtte fra andre.

Politikeren Valentina Matvijenko, som er første kvinnelige guvernør i St. Petersburg krevde å få innsyn i stemmegivningen. En annen politiker, Elena Afanasyeva, skal ifølge Eurovoix News ha kalt bidraget «et sett av fraser fra en umoden 30-årig kvinne med uløste personlige problemer. Hva har russiske kvinner med dette å gjøre?»

Den russiske unionen av ortodokse kvinner skal ifølge MSN News ha bedt om at sangen forbys. I et åpent brev skriver unionen at sangteksten «fremmer hat mot menn, noe som undergraver fundamentet for en tradisjonell familie». Unionen er en av flere som har bedt om at bidraget blir behandlet av Den russiske føderale etterforskningskomiteen.

UT AV KOSTYMET: Manizha åpner i en russisk folkedrakt og hopper ut av den iført en rød kjeledress under framføringen av sitt bidrag i Eurovision-konkurransen. (Heiko Junge/NTB)

Patriark for Moskva-patriarkatet i Den ortodokse kirke, Kirill, advarte ifølge the Guardian i 2013 mot feminisme som en kraft som kan virke oppløsende.

– Feministiske organisasjoner proklamerer en pseudo-frihet for kvinner, og at den befinner seg utenfor ekteskapet og familien.

Kirill understreket at det ikke er uten grunn at Russland kalles «moderlandet», og at kvinner har en svært viktig rolle for holde familien sammen.

«Anti-russiske verdier»

Manizha har både fremmet kvinners rettigheter og uttrykt støtte til homofile, lesbiske, bifile og transpersoners rettigheter.

Selv er hun 29 år og født i Dushanbe i Tadsjikistan. Familien hennes flyttet til Moskva da hun var tre år gammel.

I intervjuet med BBC snakker hun også om hvorvidt bakgrunnen hennes fra Tadsjikistan er årsak til at hun har blitt møtt med hatefulle ytringer.

Eurovision Song Contest

Finalen i Eurovision Song Contest går av stabelen i Rotterdam i Nederland lørdag kveld med 26 bidrag.

Russland gikk videre fra første semifinale tirsdag 18. mai, sammen med Norge, Israel, Aserbajdsjan, Malta, Litauen, Kypros, Sverige, Belgia og Ukraina.

Norge deltar i finalen med bidraget fra Tix, som er den femte siste låten som blir framført.

Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia og arrangørlandet Nederland er forhåndskvalifiserte. Fra andre semifinale gikk disse landene videre: Sveits, Bulgaria, Island, Hellas, Finland, Albania, Serbia, Moldova, Portugal og San Marino.

