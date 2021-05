Norske organisasjoner trapper opp hjelpe-innsats i Midtøsten

– Konflikten rammer alle som bor i regionen. Alle lider. Det er forferdelig når sivile dør, og nå skjer det på begge sider, sier Dag Øyvind Juliussen, leder for den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ).

Gry Ballestad, leder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp, understreker at alle angrep mot sivile er uakseptable.

– Vi er redde for hvordan dette kan utvikler seg. Vi håper at man får til en våpenhvile så raskt som mulig. Det er ingen annen måte å beskytte sivile på, sier Ballestad.

Den israelsk-palestinske konflikten har forverret seg siden 6.mai, med en rekke voldelige sammenstøt. Vårt Land skrev tidligere denne uken at Midtøsten-ekspert mener at det ikke er tilfeldig at konflikten har eskalert kraftig på kort tid.

Samlet inn over 1 million kroner

– Vi trapper opp de programmene vi allerede har. Spesielt utdeling av mat, vann og hygieneartikler. Når byer og tettbebygde områder blir bombet, fører det til store sivile konsekvenser. Vi vet at det skal lite til før det er større behov for hjelp. I Gaza er det allerede fattigdom, vannmangel og svake helsesystemer, sier Ballestad.

Norsk folkehjelp har jobbet i Gaza og på Vestbredden siden 1987. Ballestad forteller at i tillegg til å skaffe mat, vann og hygiene-artikler, jobber organisasjonen med å styrke lokale organisasjoner, og fremme demokratiske prosesser på grasrotnivå, samt, sivil beskyttelse og beredskap.

Ballestad viser til at nødhjelpen i Gaza er koordinert med andre lokale og internasjonale organisasjoner.

KONFLIKT: Gry Ballestad, leder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp, mener det skal lite til før det er større behov for hjelp i Gaza. (Oslo Foto)

Norsk Folkehjelp har startet en innsamlingsaksjon som skal gå til nødhjelp i Palestina. Ifølge Ballstad har det siden 12. mai kommet inn over én milion kroner.

– Pengene skal gå til den humanitære innsatsen. Spesielt rent vann og mat. Det skal også gå til å hjelpe sivile å beskytte de, mot eksplosiver. Dette er det akutt behov for, mener Ballestad.

– Samarbeider med flere lokale israelske aktører

– Vi samarbeider med flere lokale israelske aktører for å finne ut hvor det er størst behov, sier Dag Øyvind Juliussen, leder for den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ), som ble grunnlagt i 1980.

Han viser til at IKAJ primært styrker arbeidet de allerede gjør i regionen.

– Vi samler blant annet inn penger til bomberom, vi gir mat til familier som ikke kan forlate hjemmene sine, og vi er nå i dialog for a støtte traume-hjelp til mennesker som trenger det i kjølevann av angrepene. Vi informerer også media internasjonalt om situasjonen, sier Juliussen.

Han forteller at IKAJ de siste årene har levert over 130 bomberom i utsatte områder. Ifølge Juliussen er mange av de er i regionen rett over grensen fra Gaza.

– Onsdag kveld ble seks bomberom utlevert av vår sveitsiske avdeling, forteller Juliussen.

KONFLIKT: Dag Øyvind Juliussen, leder for den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, forteller at de styrker arbeidet de allerede gjør i regionen. (privat)

– Jobber for fullt med de ressursene vi har

Vegard F. Soltveit, generalsekretæren i Den Norske Israelsmisjon, forteller at de vurdere å trappe opp arbeidet de allerede gjør. Misjonsorganisasjon ble stiftet i 1844.

– Vi jobber for fullt med de ressursene vi har, særlig er det viktig å møte medarbeidere og frivillige som er redde og fortvilte i denne krevende situasjonen. Vårt krisesenter i Jerusalem arbeider alltid med å møte mennesker som er i krise, og vil fortsette å gjøre det. Eventuelle ekstratiltak avhenger av hvordan situasjonen utvikler seg, sier Soltveit.

– Hvert menneskelig tap er en tragedie, legger Soltveit til.

I DEKNING: Israelere løp i dekning da flyalarmen gikk mandag. (AP Photo/Ariel Schalit). (Ariel Schalit/AP)

– Vi håper at begge parter i konflikten besinner seg

Linda Bukåsen, Midtøsten-ansvarlig i Redd Barna, forteller at de jobber med å kartlegge omfanget av ødeleggelsene og se på hva slags behov barn har. I likhet med Norsk Folkehjelp, samarbeider Redd Barna med andre organisasjoner og lokalsamfunn på Gaza og Vestbredden.

– Situasjonen er skremmende. Den har eskalert raskt. Hver krig setter spor. Vi har fokus på å beskytte barn. De skal aldri være mål for en konflikt. Det vi ser er at når folk bor tett, er det sivile mål overalt som også rammer barn. Vi håper at begge parter i konflikten besinner seg, sier Bukåsen.

Ifølge Bukåsen har Redd Barna vært i Palestina siden 1953. Organisasjonen har kontorer på Vestbredden og Gaza.

Linda Bukåsen i Redd Barna på plass i Gaza i 2019. Hun er opptatt av at barns rettigheter og behov skal bli hørt i den konflikten som nå utvikler seg. (privat)

UNICEF Norge er også opptatt av å sikre barns rettigheter. I en e-post skriver Jean-Yves M. Gallardo, kommunikasjonsdirektør, at situasjonen står på et farlig vippepunkt.

– Voldsnivået og dens langvarige innvirkning på barn er ødeleggende. Vi står på randen av en krig i full skala. I enhver krig er det barn – alle barn – som lider først og som lider mest. Vi oppfordrer alle sider om å forhindre ytterligere opptrapping av vold, beskytte alle sivile, spesielt barn uansett hvor de er, skriver Gallardo.

