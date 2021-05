Siv Nordrum er død

– Siv var veldig verdibevisst og opptatt av vår kulturarv og var slik på linje med vår tenkning i KrF. Men samtidig utfordret hun oss og hadde gjerne et annet blikk på noen saker – som en som ikke hadde vokst opp i det politiske miljøet.

– Hun hadde som hovedoppgave å være taleskriver for meg. Hun var god med språk, både skriftlig og muntlig, forteller Bondevik.

Nordrum var gift med Christian Syse, som har vært Norges ambassadør til Sverige siden 2017. De har to barn.

I 2015 ble hun ansatt som kommunikasjonssjef på Stortinget . Før dette var hun blant annet statssekretær og taleskriver for Kjell Magne Bondevik (KrF) i perioden 2001–2005. Hun var utdannet journalist og jobbet i NRK fra 1984 til 1998. Der var hun blant annet programleder i Dagsnytt og Dagsrevyen og utenrikskorrespondent i Asia.

Siv Nordrum (62) var en kjent profil for mange i Kristen-Norge. I helgen som var døde hun, etter kort tids sykeleie. Det får Vårt Land bekreftet av Nordrums familie.

