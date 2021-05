Venstre vraket cannabis på polet - stoppet fremstøt for dødshjelp

Med 101 mot 82 stemmer ble fremstøtet om å åpne for cannabis-salg gjennom statsmonopolet parkert. Men tilhengerne av liberalisering fikk likevel inn nyorientering:

Formuleringer om at «det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene» ble tatt inn i det nye stortingsprogrammet.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn, som har ledet programarbeidet, avviser overfor Vårt Land at han er skuffet over nederlaget.

– Det jeg har følt på etter at vi foreslo formuleringen, er at mange i partiet er klare til å tenke nytt om å måtene å regulere cannabis på. De tror at det er riktig å gjøre på bakgrunn av all den kunnskapen vi har og de store negative konsekvensene med dagens omsetning, sier han.

PROGRAMKOMITEEN: Sveinung Rotevatn har ledet Venstres programkomité. (Berit Roald/NTB)

Tolker vedtaket ulikt

Rotevatn påpeker at mange nok var usikre på hva som kunne være en klok måte å gjøre dette på, og derfor ikke ville konkludere nå. Men formuleringene som tross alt ble vedtatt om fordeler med en regulert omsetning, viser at «Venstre våger å tenke nye tanker».

Blant vinnerne av Venstres cannabis-slag er det lettelse:

– At forslaget falt, er jeg glad for. Det som ble stående er bare en referanse til internasjonal forskning. Det er uproblematisk, sier Erling Moe.

Han er kommunalråd i Trondheim og sto bak dissensen som skulle stoppe fremstøtet om salg via polet.

Men Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener partiet vedtok mer enn bare beskrivelser:

– Venstre går inn for å regulere omsetningen av cannabis. Det betyr at vi slår beina under et svart og uregulert marked. Dette er allerede gjennomført i flere land. Vi vil nå se på hvordan vi kan regulere omsetningen i Norge, skriver han til Vårt Land.

Stoppet omkampen om dødshjelp

Med nær to tredeler av stemmene forkastet landsmøtet også to forslag som i praksis ville gitt forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.

Forsøkene på omkamp om å åpne for aktiv dødshjelp ble også vraket.

I nær to timer bølget det intens debatt om cannabis, dødshjelp og aldersgrenser for omskjæring. Den sprengte alle tidsrammer lørdagskvelden.

Melby advarte delegatene

En time ut i debatten la Guri Melby inn partiledertyngde for å stoppe programfesting av «kontrollert» omsetning av cannabis.

Melby viste til at hun i ukesvis hadde forsvart en «kunnskapsbasert» rusreform.

– Vi har klart å flytte debatten dit. Nå er jeg redd for at vi skal hoppe litt for langt frem, sa hun.

«Handler om trygghet»

Hun ble straks imøtegått av Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. Han appellerte til delegatene om å stemme etter sin overbevisning og ikke ta taktiske hensyn.

– Regulering av cannabis handler om trygghet. At stoffene brukere inntar handler om kvalitet og ikke gift. Og at kriminelle bakmenn ikke skal tjene penger, slik at disse heller kan brukes til hjelp, sa tidligere Bergen-byråd Erlend Horn.

Flere delegater fra Vestlandet fryktet at et ja til omsetning av cannabis nå ville spore av valgkampen.

– Jeg håper vi kan stå på stand i sommer og snakke om rusreform, uten å snakke om cannabis. La oss få stå med hevet hode, sa Torstein Tvinnereim fra Vestland.

Stort nederlag for dødshjelp-fremstøt

Et fremstøt fra Viken Venstre om «frihet til å bestemme over eget liv» og derfor utrede aktiv dødshjelp og assistert selvmord ved varig og uhelbredelig sykdom skapte steile fronter i den digitale landsmøtesalen. Debatten om dødshjelp var minst like intens som om cannabis.

Statsråd Iselin Nybø appellerte sterkt mot forslaget. Hun viste til at partiet nettopp hadde behandlet en åpning for aktiv dødshjelp og avvist dette da nytt prinsipprogram ble vedtatt i fjor høst.

– Aktiv dødshjelp er en frihetsreform og eksempel på modig politikk som ligner på rusreformen, sa Arjo van Genderen, leder i Viken Venstre.

Blant dem som advarte kraftig mot å ta opp igjen kampen fra landsmøtet var tidligere statsråd og Venstre-leder Odd Einar Dørum.

LØSBART: – Spørsmålet om omskjæring er liberalt dilemma mellom religionsfrihet og hensynet til barn, men dette kan løses, sa Odd Einar Dørum i debatten. (Geir Olsen/NTB)

«Sterkest berørt blir norske jøder»

Dørum kjempet også for å stoppe programfesting av aldersgrense for omskjæring av gutter under myndighetsalder uten samtykke fra dem selv. Bergen Venstre sto bak fremstøtet.

– Spørsmålet om omskjæring er liberalt dilemma mellom religionsfrihet og hensynet til barn. Det kan løses ved at religionsfriheten er i behold. I Det mosaiske trossamfunn kan dette skje på forsvarlig måte, sa Dørum.

– De som blir sterkest berørt av dette, er norske jøder. Det er ingen argumenter medisinsk for eller mot omskjæring, sa stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Tilhengerne av forslaget gikk sterkt ut mot dem:

– Dette minner om hersketeknikker, Ola. Dette handler om barns rettigheter, sa Geir Kjell Andersland fra Bergen Venstre.

– Hensynet til barnets beste betyr å forby omskjæring, sa Joachim Bræk Poppe-Holmedahl fra Vestfold og Telemark.

