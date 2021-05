Thor Haavik slipper bot etter Farmen-fest i Finnmark

Festen fant sted i idrettslagets klubbhus i Indre Billefjord 27. februar. På det tidspunktet var det kun tillatt å arrangere private innendørsarrangementer med maksimalt ti personer.

Sakene mot de øvrige deltakerne er henlagt etter bevisets stilling.

– Etter å ha vurdert saken og forskriften har vi kommet til at det er tvil om at deltakerne på et arrangement av denne type kan straffes slik forskriften nå er. Derfor er forholdet henlagt for deres del, opplyser Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

Ifølge VG deltok minst elleve «Farmen»-deltakere og fem personer fra idrettslaget på festen. I tillegg til idrettslaget, har Farmen-deltakeren Nils Kvalvik blitt ilagt forelegg.

Farmen-presten Thor Haavik var også til stede, men slipper altså forelegg. Han har tidligere beklaget festlighetene.

«Å signalisere utad at man ikke tar hensyn til restriksjoner er dårlig og lite forbilledlig. Det beklager jeg», skrev Farmen-Thor på Instagram etter hendelsen. Videre forklarte han:

«Restriksjonene er viktig og noe vi har vært forsiktige med og jeg beklager å ikke ha vært tydelig her! Om vi har tatt feil med at vi er å regne som en kohort, må vi ta støyten og boten for det.»

