I det gamle ættesamfunnet var det stor forskjell på gravskikkene for høy og lav i samfunnet: høvdingen ble lagt i haug, mens trellen ble kastet i myra. Innføringen av kristendommen medførte at de skulle gravlegges på samme kirkegård. Lendmannens og trellens barn ble alle døpt i den samme døpefonten. Å komme til kirken, bli døpt og begravet ved kirken, var radikal fellesskapsbygging. Og begrunnelsen var at alle var skapt av Gud.

I fjor markerte vi at det var tusen år siden kristenretten på Moster ble vedtatt og 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov ble innført. Og sentralt i markeringene sto kunnskapen om samfunnsendringene disse lovene avstedkom. Kronprins, stortingspresident og statsminister var alle på Moster og holdt perspektivrike taler om hva dette betydde for utviklingen av Norge. Men hvor mye lærte norske skoleelever om samfunnsomveltningene som kom med kristendommen?

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på besøk i Moster. I bakgrunnen er Moster gamle kirke. (Sindre Deschington)

Kristningen av Norge

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har nylig varslet grep for at norske barn skal lære mer om sin egen historie og kulturarv i skolen. I regjeringens nye prioriteringer som ble lansert i februar 2025, står det at regjeringen skal «styrke læringen om vår felles historie, kulturarv og tradisjoner for å gi felles referanser og forsterke skolen som fellesarena i Norge.» Dette er tiltak vi støtter helhjertet.

I 2030 skal det markeres at det er tusen år siden kong Olav Haraldsson kristnet Norge. Jubileene gir unike muligheter til også å lære om tusen år med kristendom og kristen kulturarv. Kristendommen har hatt innflytelse på alle aspekter av kultur og samfunn – på godt og vondt.

Kultur og konflikt

Markeringen av tusenårsjubileene er en god anledning til å drøfte og korrigere tatt-for-gitte «sannheter» og rokke ved etablerte forestillinger. Og å lære mer. Om kulturarv, historie, konflikt og spennende hendelser.

I anledning jubileet foreslår vi at regjeringen bevilger midler til å få utviklet et landsdekkende undervisningsopplegg som kan tas i bruk for alle trinn og på tvers av fag i den norske skolen. Gjennom et slikt opplegg kan kommende generasjoner få kunnskap, referanser og forståelse for norsk og europeisk historie. Det vil støtte opp om regjeringens prosjekt.