Vi frykter at enda flere kvinner vil bli stående alene i en ekstremt krevende situasjon når utvidelsen av fri abort fram til uke 18 trer i kraft 1. juni. Kan vi virkelig tillate oss å risikere at flere kvinner opplever press til å ta abort, eller at flere ender med å gjennomføre en senabort?

En abort er en stor fysisk og psykisk påkjenning for en kvinne. Derfor er det viktigste vi kan gjøre å forebygge uønskede graviditeter – gjennom god informasjon, lett tilgang til prevensjon og ikke minst bedre støtteordninger for kvinner i sårbare situasjoner. Når åpenheten er liten, står altfor mange alene både i forkant og etterkant av en abort. Samfunnet svikter dem når vi ikke stiller opp med veiledning og hjelp. Vi vet hvor viktig dette er, samtidig som regjeringen har kuttet i de få tilbudene som finnes, blant annet Amathea.

Jorunn Gleditsch Lossius, nestleder i KrF. (Herman Frantzen)

Ingen ny handlingsplan

Uavhengig av hva man mener om lovendringen, bør vi alle kunne enes om én ting: Vi må gjøre mer for å støtte kvinner i sårbare situasjoner og sørge for at færrest mulig havner i en situasjon der de må vurdere abort. Det er ikke slik at vi mangler kunnskap om hva som bidrar til å redusere aborttallene – tvert imot vet vi mye og har mulighet til å handle. Dette handler ikke om mangel på kunnskap, men om vilje og prioriteringer.

KrF fikk på plass en handlingsplan for færre aborter i forrige regjeringsperiode, men den har nå utløpt uten at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fornyet den. Derfor foreslår vi en ny og målrettet satsing for å forebygge uønskede graviditeter og gi bedre støtte til kvinner som ønsker å bære fram barnet.

Vi forventer at stortingsflertallet støtter dette initiativet – og særlig Arbeiderpartiet, med helseminister Vestre i spissen, siden de gikk i front for utvidelsen av abortloven.

God tilgang til prevensjon

Som samfunn må vi sikre at ingen føler at abort er den eneste utveien. Mange som blir uventet gravide står i en krevende situasjon, både økonomisk og sosialt. Det må være reelle muligheter for å velge å få barn, uavhengig av livssituasjon.

Derfor mener KrF at engangsstønaden ved fødsel bør økes kraftig, slik at alle foreldre har rett til minimum 3G, som tilsvarer rundt 400.000 kroner, i støtte ved fødsel. Det er over fire ganger mer enn dagens engangsstøtte, men en helt nødvendig økning.

Skolen spiller en avgjørende rolle i det forebyggende arbeidet

For det andre er tilgang til prevensjon også sentralt i arbeidet for å redusere antallet aborter. God tilgang til prevensjon og kunnskapsbasert informasjon fungerer. Derfor bør gratis prevensjon være tilgjengelig for alle mellom 16 og 30 år allerede fra den nye abortloven trer i kraft 1. juni 2025. I tillegg må det forskes mer på prevensjon for menn, slik at ansvaret for beskyttelse deles mer likt mellom kjønnene.

Styrking av seksualundervisningen

Skolen spiller en avgjørende rolle i det forebyggende arbeidet. Seksualundervisningen må styrkes, og det bør kartlegges hvordan skolene og helsesykepleiere kan samarbeide bedre for å gi elevene god og helhetlig veiledning. I tillegg trenger lærere jevnlig kompetansepåfyll. Det holder ikke at seksualundervisningen består av en mumlende lærer som snakker raskt forbi prevensjon og hopper rett til neste tema. Elevene fortjener trygge samtaler om seksualitet, grenser og prevensjon – med oppdatert kunnskap.

Sosiale medier har blitt en av de viktigste kildene unge bruker for å skaffe seg informasjon om prevensjon. Dessverre er plattformene også fulle av feilinformasjon, særlig fra influensere som skremmer unge jenter fra å bruke hormonell prevensjon. Dette er en urovekkende utvikling som fører til flere aborter.

Sist, men ikke minst, er Amathea en uvurderlig ressurs for kvinner i en sårbar situasjon. Amathea må få stabile rammer og være fysisk til stede over hele landet, slik at alle kvinner har en reell mulighet til å få oppfølging når de trenger det.

Helseminister Vestre – ta ansvar! Få på plass en ny og solid handlingsplan for færre aborter før sommeren. Kvinner fortjener bedre.