Vårt Land er partisk

Den 4. januar var forsiden dekket av et bilde av lederen for Karmel-instituttet som overrakte en stor pengegave til det jødiske samfunnet Alonei Shilo i Samaria. Overskriftene viste at avisen ikke hadde noen sympati med mottakerne: «Millioner i gave til ulovlige bosettere». Hvorfor så kritisk? Er det ikke viktig for Vårt Land at det bor jøder i Judea og Samaria?

Dag Elgvin, medlem i MIFF (Privat)

Utenriksdepartementet

Statssekretær Kravik gav to ganger uttrykk for at Israel bryter folkeretten – uten å oppgi noen folkerettstraktat. Det var upresist. Han viste til at Norge støtter seg til FN som siden 1967 har sagt at Israel folkerettslig okkuperer Vestbredden, og kom med en «sterk advarsel» mot å gi pengegaver til noe som «opprettholder de ulovlige bosetningene». Avisen kunne bragt mer klarhet i den folkerettslige siden av saken ved å be statssekretæren oppgi hvilken traktat det skulle være.

Journalisten spurte tydelig: «Kva er det norske gjevarar som sender pengar til den ulovlege utposten Alonei Shilo, via Karmel, risikerer?» Statssekretæren svarte at Norge har sluttet seg til EUs sanksjonsregime der enkelte utposter er listeført, og la til: «Siden utposten Alonei Shilo ikke er listeført under dette sanksjonsregimet, er det ikke forbudt å gi gaver til denne utposten.» Det er altså ingen risiko, så det er uklart hva statssekretærens «sterke advarsel» bygger på.

Peace Now

Med Peace Now som kilde stod det at finansminister Smotrich i fjor hadde instruert departement «til å starte å finansiere utviding og nybygging av 70 ulovlege utpostar. Alonei Shilo er ein av dei 70.» Når det fremsettes en påstand om at regjeringen finansierer utbygging av noe ulovlig, noe som virker helt urimelig, burde avisen ha sjekket med offentlige kilder.Jeg sendte listen til Regavim, en organisasjon som arbeider juridisk til støtte for bosetningene. Deres internasjonale direktør opplyste at flere av bosetningene på listen til Peace Now er godkjent, inkludert Alonei Shilo. Hun forklarte: «Det som omtales som «utposter», kan være nyutviklede nabolag i eksisterende jødiske samfunn, eller nye gårder som ennå ikke har fått offisiell status, men som opererer på statlig land under statlig lisens.»

Vårt Land burde latt leserne få vite at «Peace Now» ikke er nøytral, den arbeider for at det skal opprettes en palestinsk stat ved siden av Israel i håp om at dette skal gi fred. Det er det lite håp om.

Alonei Shilo er lovlig

I en tidligere versjon viste jeg til at organisasjonen Christian Friends of Israeli Communities opplyste at Alonei Shilo er godkjent. Redaktøren stolte ikke på denne kilden og bad om en offisiell, israelsk kilde. Jeg har fått tre: Den offisielle planen fra 2020 om at Karnei Shomron skal slå seg sammen med flere nabolag, deriblant Alonei Shilo, uttalelse fra «Samaria Regionråd» om at «Alonei Shilo er en bosetning som tilhører Karnei Shomron», og bekreftelse fra ordføreren i Karnei Shomron om at «Alonei Shilo er et nabolag til Karnei Shomron». Alle tre er oversendt redaksjonen.

At Vårt Land stoler på Peace Now men ikke på CFOIC, viser at avisen er partisk. Det ser ut som Vårt Land ikke støtter at jødene har rett til å bygge og bo i Judea og Samaria. Stemmer det?