Redaktør Trine Overå Hansen i Norge I DAG uttaler til Vårt Land 5. mars at president Trump bringer sunn fornuft tilbake til USA. Hun hevder at Trump-tilhengere i Norge ikke slipper til i den offentlige debatten, og at europeiske ledere er en risiko for Europa.

En politiker som lover bedre tider

Jeg har siden 1976 gjort mange besøk i USA og bodd og studert i Texas. Jeg har stått på suppekjøkken under highway’en i Houston, Texas, og sett hjemløse alvorlig psykisk syke personer uten adekvat psykiatrisk behandling bo i handlevogner i sentrum av San Francisco. Samtidig har jeg sett det rike Amerika og kjørt forbi de flotteste herregårder i Texas av ustyrtelig rike amerikanere.

Kjetil Hustoft (Svein Lunde)

På 1970-80 tallet levde middelklasseamerikanerne jeg besøkte med en flott levestandard, med mange luksusartikler i huset, flotte biler med elektriske vinduer og flott interiør – mye annerledes enn det jeg opplevde vi hadde i Norge. Jeg kan forstå at mange hvite amerikanere i middelklassen som de siste 30 år ikke har fått en velstandsutvikling ønsker å stemme på en politiker som lover dem bedre tider, bedre økonomi, og flere jobber. Men det er vanskelig å forstå at de velger en politiker som Donald Trump – som har gullbelagt leilighet på Manhattan, og et enormt mansion i Mar-e-Lago i Florida.

Hva tenker redaktøren om kvinner som blir voldtatt og blir gravide – hva skal de gjøre?

Et europeisk syn på Ukraina?

Redaktør Trine Overå Hansen og jeg deler troen på den samme Gud. Jeg må likevel spørre redaktør Overå Hansen om hennes kristne menneskesyn og den politiske lederen hun hyller.

To av Trumps tre koner har europeisk bakgrunn. Ivana Trump kom fra i Tsjekkoslovakia og hans nåværende kone Melania Knauss Trump er slovensk. Jeg ville tenkt at han da hadde fått med seg noe av den kultur og bakgrunn disse to kvinnene har med seg fra Øst-Europa, og dermed fått et annet syn på dagens krigsland Ukraina.

Det har tidligere blitt skrevet om Trumps holdning til kvinner: «Beføling, tvangskyssing og tilbud om betaling. Dette anklager de 20 kvinnene Donald Trump for» er en overskrift fra Dagbladet.

«Ta dem (kvinnene) på kjønnsorganene» («Grab them by the pussy»), hørtes på et opptak fra 2005 fra en innspilling av TV-programmet Access Hollywood. Trump glemte at han hadde mikrofon på seg da han snakket med programleder Billy Bush. Han er blitt kjent skyldig i seksuelt overgrep. Hvordan harmonerer troen på Donald Trump, som en en «fornuftig mann» som gjør slike ting med redaktør Overå Hansens kristne livssyn og syn på kjønn og sex?

Kutt i bistand

Trump har stengt USAID – som vel er verdens største nasjonale hjelpeorganisasjon for verdens fattigste mennesker. President Trump tenker at «Amerika First» er viktigst. Dette medfører at mange andre nasjonale og humanitære hjelpeorganisasjoner må si opp tusenvis av lokale arbeidere som gir nærhjelp til verdens fattige. Mennesker dør. Er dette et handlingsmønster fra en storpolitiker som harmonerer med nestekjærlighetsbudet som redaktør Overå Hansen deler basert på hennes kristne tro?

President Trump har også sagt at det nasjonale utdanningsdepartement bør reduseres eller nedlegges – slik at de ulike amerikanske statene tar over all utdanningspolitikk selv. Ville redaktør Overå Hansen anbefalt at vi la ned vårt Utdanningsdepartement og latt de enkelte kommuner ordne dette selv?

Nasjonale institusjoner

President Trump nektet å akseptere at han tapte presidentvalget i 2020. Han oppildnet en menneskemengde slik at de stormet Kongressen. Inventar ble ødelagt, ansatte og politikere gjemte seg på sine kontorer og politi/sikkerhetsfolk ble skadet og drept. Visepresidenten og «Speaker of the House» var livredde. Hva ville redaktøren av Norge I DAG skrevet i sin avis hvis en norsk statsminister tapte et norsk valg og nektet å godta det, til tross for at valgstyrene i hele Norge sa det stemte. På plassen foran Stortinget be sine meningsfeller storme Stortinget og skade og true ansatte, politikere og besøkende?

Trump setter demokratiske institutter som den lovgivende forsamling, Kongressen, den utøvende regjering (presidenten) og domstolenes tredeling av makt ut av spill. Han avsetter alle som er mot det han mener, og truer de som mener noe annet, blant annet med å bestemme hvilke medier som får komme til det Hvite Hus, og gir mobbe-bemerkninger på alle som ikke er som han/slik han mener.

Klimaendringer

President Trump tror ikke på klimaendringer og hvilke skader vi mennesker kan påføre naturen. Hva vil redaktør Overå Hansen tenke om det kristne forvalteransvaret her? Forvalteransvaret i kristendemokratisk tenkesett betyr at vi må ta vare på jorden og ikke ødelegge den. Det betyr at politikere som styrer land må ta hensyn til miljø, forbruk og framtiden for neste generasjoner. Ingenting av dette bryr president Donald Trump seg om. Hva sier den kristne redaktøren til dette?

I psykoterapi er et fenomen at folk kan bli forført av personer ut ifra hva de sier, hva de er og hva de gjør. Jeg tror at redaktør Overå Hansen er forført fordi Trump sier et par ord som overgår alt hun setter som verdi, nemlig abortspørsmålet og folks seksuelle orientering. Hva tenker redaktøren om kvinner som blir voldtatt og blir gravide – hva skal de gjøre?

Redaktør Overå Hansen har et kristent menneskesyn. Men er det likt slik president Trump ser på mennesker? Alt kan forhandles om, og trusler forut for forhandlinger er bare sunn fornuft – eller har jeg forstått redaktøren helt feil?