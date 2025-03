– Trump gjør det han sagt han skal gjøre, og bringer sunn fornuft tilbake til Amerika, sier Trine Overå Hansen, sideordnet sjefredaktør i den kristne avisen Norge Idag.

Nylig gikk Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk ut med en skarp advarsel i VG til norske, kristne Trump-tilhengere, som han mener har «drukket fra hans giftpakke».

I samme avis gikk nylig også tidligere Norge Idag-redaktør Bjarte Ystebø, som tidligere har vært positiv til Trump, ut med en advarsel mot norsk støtte til den amerikanske presidenten. Selv om han fortsatt er tilhenger av flere av Trumps fanesaker, mener han at han nå utgjør en åpenbar risiko for Europas sikkerhet.

Ystebø er i dag ansvarlig for TV-sendinger i Kristen Media Norge.

Mener Trump-tilhengere ikke slipper til

Men Trine Overå Hansen, som er redaktør i avisen som Ystebø forlot i 2022, står fjellstøtt i sin Trump-støtte. I forrige uke kom hun tilbake fra den konservative CPAC-konferansen i Washington D.C., hvor både president Donald Trump, visepresident J.D. Vance og Elon Musk talte.

– Blant konservative er det flere som omtaler Trump som den mest samlende presidenten. Da er det sprøtt å se at kristenredaktørene i Norge tror at de har en bedre analyse av Amerika, sier Hansen.

Hun mener ytringsrommet er for trangt, og at de som støtter Trump ikke slipper til.

– Hvordan opplever du at støtten til Trump er i Kristen-Norge?

– Jeg opplever at den er veldig delt. Det er mange som dessverre har sett for mye på NRK og andre norske medier, som snur på alt når det gjelder Trump. Det er et for snevert mediebilde, og bare Visjon Norge og Norge Idag som har en annen fortelling.

– Og Vårt Land og Dagen er på samme linje. Da er det vanskelig for kristne og andre i Norge å orientere seg. Det er kun de som oppsøker andre kilder som får den viktige informasjonen, legger hun til.

Vi trenger «Amerika først»-politikken. — Trine Overå Hansen, sideordnet sjefredaktør i Norge Idag

– Europeiske ledere er en risiko for Europa

Selv mener hun Trump er i gang med viktige endringer i USA, og viser blant annet til at han har slått fast at det bare skal finnes to kjønn, og at han i forrige periode innsatte høyesterettsdommere som bidro til at retten til fri abort i USA falt.

– Også i økonomien så vi sist da han kom til makten, at alt ble mye bedre. Han skapte en levedyktig økonomi for Amerika, og det trenger vi. Vi trenger «Amerika først»-politikken. Uten et sterkt USA får vi en sterk allianse av Kina, Russland, Iran og Nord-Korea.

– Ystebø mener Trump utgjør en åpenbar risiko for Europas sikkerhet. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er de europeiske lederne som utgjør en risiko for Europas sikkerhet. Trump har jobbet for å få i land en våpenhvile, og de andre har ikke vist en interesse for å avslutte krigen. Det er en krig som har vist seg å være vanskelig å vinne.

Tror Trump prøver å presse frem fredsløsning

I en fersk kommentar i egen avis skriver hun at det kan hende Ukraina må avgi noe land til Russland, og viser til at deler av Ukraina har en stor russisk befolkning.

– Risikerer man ikke da at man nettopp styrker Russland, og dermed denne alliansen du nevner?

– Hvis ser på det som skjer i Israel nå: først må du få på plass en våpenhvile for å få slutt på drap. Men Zelenskyj vil bare snakke om støtte til mer våpen. Vi må få til en våpenhvile, og slutte å ofre så mange unge menn.

Natt til tirsdag kom nyheten om at Trump støtter militærstøtten til Ukraina. Hansen tror Trump gjør det for å presse frem en fredsløsning.

– Trump har sagt at han ikke vil sponse en uendelig krig, og siden Zelenskyj vil ikke gå med på mineralavtalen og har vist at han ikke er interessert i en diplomatisk fredsløsning.

– Hva tenker du om frykten for at en slik fredsløsning kan bli på Russlands premisser?

– De tar bare ett steg om gangen. Nå trenger vi en pause i nedslaktingen, og så se om de kan finne en permanent løsning som begge parter kan leve med, sier Hansen.

Ystebø advarer mot Trump – og Putin

Da Bjarte Ystebø åpnet den konservative stormønstringen Oslo symposium i forrige uke, brukte han anledningen til å advare mot autoritære ledere.

«Mange går seg vill i beundringen av sterke personligheter som snakker varmt om tradisjonelle verdier, men svikter i forsvaret av selve demokratiet, friheten og freden, som er forutsetninger for at mennesker skal leve gode liv», sa han i talen.

FALLENDE STØTTE: – Jeg tror at Trump har fallende støtte i Kristen-Norge, sier Bjarte Ystebø. Her fra Oslo symposium i forrige uke, som han står i spissen for. (Erlend Berge)

– Var dette adressert til Det hvite hus, Ystebø?

– Det var like mye med adresse til Kreml. Jeg husker den tiden da Putin var veldig populær i deler av Kristen-Norge, som en leder som sto mot Pride og for tradisjonelle familieverdier. Putin-romantikken har nok falmet siden den gang, men jeg mener det er viktig å minne om.

– Men det er også rettet mot en ukritisk beundring av Trump, selv om de to ikke står for det samme, legger han til.

– Ikke et sidebytte

Selv om Ystebø mener Trump gjør mye godt for sine amerikanske velgere, mener han at han nå utgjør et sikkerhetsrisiko for Europa.

– I hans første periode var folk redd for at han skulle forlate Nato, men det endte med at Nato ble styrket. Nå tyder mye på at han kan komme til å gjøre det, og det er en klar risiko for Europas sikkerhet. Hans pragmatisme rundt Ukraina kan også forstås som et grønt lys for Putin til å ta seg til rette i nabolandene. Det er et linjeskifte.

Jeg skal glede meg med mine amerikanske venner over det han gjør der borte, men er som nordmenn flest urolig for det han gjør i Europa. — Bjarte Ystebø, leder for Kristen Media Norge

Han mener også at presidenten har utvist mangel på respekt for demokratiet.

– Jeg synes demokratene går altfor langt i deres beskrivelser av hans forhold til demokratiet, men Trump viste ved stormingen av kongressen at han er villig til å utfordre det amerikanske demokratiet.

– Hvordan opplever du at synet på Trump er i Kristen-Norge nå?

– Jeg tror at Trump har fallende støtte i Kristen-Norge, som i Norge generelt. Han tenker «Amerika først», og vi som bor i Norge må tenke på Norge. Han gjør at mange blir usikre på egen sikkerhet. Det er tror jeg hovedinnvendingen mot ham, og den er voksende.

Han vil ikke beskrive det som at han har gjort et sidebytte i synet på Trump.

– Jeg blir anklaget for å skifte side, men det er USA som har gått fra å være tydelig og lojal mot Ukraina, til å ikke bry seg så mye om Nato og Ukraina. Det er ny informasjon som må få konsekvenser for oss. Så skal jeg glede meg med mine amerikanske venner over det han gjør der borte, men er som nordmenn flest urolig for det han gjør i Europa.