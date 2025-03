En ettermiddag kidnappes Niha (26) og tvinges inn i en bil. Tre menn bortfører og misbruker henne. Noen dager senere finner foreldrene datteren i en ynkelig forfatning utenfor hjemmet. De kontakter menneskerettighetsorganisasjonen Center for Legal Aid Assistance & Settlement (CLAAS) i Pakistan for hjelp til å anmelde overgriperne.

Kanskje var Niha «heldig»? Gjerningsmennene leverte henne tross alt tilbake. Dette er ikke tilfellet for andre pakistanske unge jenter, som for eksempel Saima.

Saima ble nemlig kidnappet og tvangskonvertert til islam som 15-åring. I dag, etter ti år i et voldelig ekteskap, har hun flyktet fra mann og de fire barna for selv å overleve. Sammen med moren kommer hun til CLAAS for å anmelde ektemannen for tvangskonvertering. Den gråtkvalte moren fører ordet. Saima har verken ord eller tårer.

Forfulgt og fordømt

Årets tema for Den internasjonale kvinnedagen 8. mars er «Accelerate Action» – Mobilisér handling! I Pakistan er kvinner en utsatt og sårbar gruppe. Minoriteter som kristne kvinner og transpersoner blir forfulgt og fordømt. Nærmere 1000 kvinner og jenter blant Pakistans minoriteter kidnappes hvert år.

Kvinners rettigheter har alltid vært et sentralt tema for NMS, både nasjonalt og internasjonalt

«Mobilisér handling!» kunne også vært mottoet til Eiga Kenny, som har overtatt ledervervet etter sin far og organisasjonens grunnlegger, Joseph Francis. CLAAS arbeider først og fremst med forfulgte kristne i Pakistan. Advokater tilbyr gratis rettshjelp og forsvarer religiøse minoriteter anklaget for blasfemi. I tillegg gir de juridisk bistand og støtte i saker ved kidnapping, ulovlig frihetsberøvelse, tvangskonvertering og tvangsekteskap. I 2024 ga CLAAS gratis juridisk bistand i 60 saker, hvorav 37 gjaldt kvinner. Organisasjonen ga også husly til 40 kvinner i sine krisesentre.

Kvinners rettigheter er sentralt

Det Norske Misjonsselskap (NMS) har vært samarbeidspartner med CLAAS siden 2018. Kvinners rettigheter har alltid vært et sentralt tema for NMS, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor naturlig å samarbeide med partnere som bekjemper urettferdighet blant kvinner. Faktisk fikk kvinner i NMS stemme ved valg allerede i 1904, ni år før allmenn stemmerett for kvinner i Norge.

Del av en familie

Eiga Kennys største frykt er at datteren også skal bli et offer for kidnapping og tvangskonvertering i hjemlandet. Eller overgrep. I fjor bisto nemlig CLAAS i en sak der de forsvarte mindreårige Mary (12) som ble misbrukt av to prester. Den fortvilede faren tryglet CLAAS om hjelp. For Mary og andre unge jenter i Pakistan kjemper Eiga rettferdighetens kamp sammen med resten av teamet.

Eller sammen med CLAAS-familien, som de helst kaller seg. Storfamilien var blant de få i landet som inkluderte transpersoner i sitt fellesskap. CLAAS bidro i første omgang med pengestøtte til denne utsatte gruppa som livnærte seg av tigging, underholdning og prostitusjon. Fenomenet har en lang historie i Sør-Asia innen det islamske mogulriket som regjerte over store deler av India på 1500-tallet.

Offisielt fikk transpersoner grunnleggende rettigheter gjennom en lov vedtatt av parlamentet i Pakistan i 2018. Likevel har de mange motstandere. Det viktigste i møte med CLAAS var derfor ikke pengene, men den personlige kontakten. For første gang i livet ble de invitert til julefest og fikk plass ved bordet sammen med andre. Sammen med kvinnene som fikk beskyttelse og et nytt hjem, ble også transpersonene del av et fellesskap.

Del av en familie.

En familie som mobiliserer til handling og bistår kvinner som Niha og Saima.

For i en familie er det ingen kvinner å miste.