Lørdag 15 februar 2025 ble imam Muhsin Hendricks brutalt skutt og drept i Gqeberha, Sør-Afrika. Imam Hendricks var på vei til en vielse. Han skulle forrette i et interreligiøst ekteskap mellom to kvinner. Selv om detaljene rundt drapet av imam Hendricks fortsatt er ukjent er det mye som tyder på at det var et religiøst motivert hat-drap.

Nina Hoel, UiO (A.Tufte.Wetherilt)

Verdens første åpne homofile imam

Imam Muhsin Hendricks var kanskje mest kjent som verdens første åpne homofile imam. Han ble særlig kjent blant et bredere internasjonalt publikum for sin sentrale rolle i Parvez Sharmas dokumentarfilm fra 2007, A Jihad for Love.

Dokumentaren tematiserer forholdet mellom homofili/skeivhet og islam og vi får blant annet følge imam Muhsin Hendricks reise fra en oppvekt i en ortodoks muslimsk familie i Cape Town, barnebarn av en imam, til hans studier ved en tradisjonell Sunni-madrassa i Pakistan og hans retur til Sør-Afrika. For mange var han Imam Hendricks, for andre, en frafallen muslim.

Imam Muhsin Hendricks var en ydmyk pioner, en energisk aktivist og brukte sin stemme for å italesette skeive muslimers erfaringer og religiøsitet – ikke bare i Sør-Afrika, men også internasjonalt. Imam Hendricks var en sterk religiøs leder som kjempet for en mer inklusiv islam.

Han etablerte og var sentral i flere muslimske og interreligiøse organisasjoner lokalt og internasjonalt. Lokalt etablerte han blant annet organisasjonene Inner Circle (Al-Fitra) og Al-Ghurbaah Foundation som omfavnet skeivhet og skeive identiteter. Imam Hendricks jobbet iherdig for å utfordre diskriminerende tolkningstradisjoner og praksiser i islam og utviklet viktige inklusive tolkninger av koranen.

Hans arbeid med koranen som en primær kilde til religiøs identitet har ikke bare bidratt til å synliggjøre sammenvevingen av religiøse og seksuelle identiteter, men også til å redde liv.

Et inklusivt fellesskap

I en tid der homofobi, transfobi og islamofobi gjør seg gjeldende både lokalt og geopolitisk, stod imam Muhsin Hendricks opp for rettferdighet og frihet. Han vernet om menneskeverdet. Han så alle, var ydmyk, men samtidig rotfast i sitt arbeid for et mer inklusivt muslimsk fellesskap.

Imam Muhsin Hendricks viet sitt liv til å dyrke frem og gi næring til et muslimsk fellesskap som omfavner alle kjønnsuttrykk og seksuelle legninger. Som ung student som forsket på islam og seksualitet i Sør-Afrika på begynnelsen av 2000-tallet, deltok jeg på ulike workshops og forelesninger i regi av Inner Circle og imam Muhsin Hendricks.

Som akademiker ved Universitetet i Cape Town og nå ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, har det vært en glede og et privilegium å kunne introdusere studenter for personen, aktivisten og tenkeren, Imam Hendricks. Det vil jeg fortsette å gjøre.

Amandla!

Kjære Imam Muhsin Hendricks, hvil i fred.

Nina Hoel er førsteamanuensis i religion og samfunn ved teologisk fakultet, Universitetet i Oslo og Honorary Research Associate, Centre for Contemporary Islam, University of Cape Town.