Uttrykket «politisk korrekt» har, slik jeg har forstått, oppstått for å sikre at den offentlige debatten ikke blir kneblet. Det er bra. Men så kan det å beskylde noen for politisk korrekthet også avspore debatten og brukes som en hersketeknikk. Vebjørn Selbekk hevdet i NRKs Helgemorgen sist lørdag at Dnk er mer opptatt av politisk korrekte saker, som holdninger til homofili, enn av å forkynne det glade budskapet om Jesus Kristus.

Jeg ble opprørt, oppgitt og samtidig undrende over Selbekk sitt utsagn. Han som i mange henseende synes å være en klok person og en brobygger. Heldigvis kunne representantene fra Dnk svare godt for seg.

Olga Elisabeth Slettahjell (Privat)

Hver søndag forkynnes evangeliet

Jeg for min del, som fast kirkegjenger og aktiv i menighetslivet innen Dnk, er lei av å høre den kritikken Selbekk proklamerte, nemlig at kirka snakker mer om politiske saker enn om Jesus. Hver eneste søndag forkynnes evangeliet om Jesus Kristus i kirka. Vi har barne-og ungdomsarbeid og diakoni som formidler det samme. I vår menighet har 105 prosent av årets konfirmanter valgt å konfirmere seg i kirka.

Vi hadde nettopp 4 av dem, våkne gutter, på gruppesamling. Og hva var temaet? Dåpen, nattverden og juleevangeliet. Vi har et livskraftig menighetsblad som når ut til alle husstander i menigheten, et blad som settes pris på og støttes av lokalsamfunnet. Johannes 3,16 som Selbekk hevder er ute av kirka, blir lest aller først ved hver bisettelse hos oss.

Dnk hakkes på

Og angående den debatten: Forøvrig har jeg skjønt så at det først var etter liturgireformen i 2013 at verset kom inn i liturgien ved begravelser i Dnk og at mange frie kirkesamfunn ikke bruker det når noen skal stedes til hvile. Så hvorfor Dnk skal hakkes på i dette tilfellet, det undres jeg over.

Det som er selve saken: Den norske kirke har som eneste kirkesamfunn i Norge tatt skeive, en forfulgt minoritet, på alvor og gitt dem en mulighet til å komme med hele seg til kirka. Det er, slik jeg ser det, kristen omsorg på sitt beste.

Det bør Den norske kirke ha takk og ikke kritikk for.