Debatten på NRK 25. november om endringer i abortloven fokuserte først og fremst på forslaget om å utvide kvinnens rett til selvbestemmelse fra uke 12 til uke 18 i svangerskapet. Langt mindre hadde debatten fokus på refleksjoner rundt det etiske valget kvinnen og hennes partner kastes inn i, selv om Anki Gerhardsen forsøkte å bringe de etiske dilemmaene på banen.

Til alle tider har møtet med en ikke planlagt graviditet skapt følelser. For mange har det skapt glede og forventning, mens andre har blitt kastet ut i et kaos av følelser: Det passer ikke nå, hva med utdanning, arbeid, økonomi – hva sier familien, hva sier partneren? Makter jeg/vi å gi barnet et godt liv?

I tillegg til ulike praktiske utfordringer opplever mange valget som eksistensielt; og en krevende etisk problemstilling, som de aller fleste ikke tidligere har erfart. For noen kan valget de er i ferd med å ta være på kollisjonskurs med egne verdier og livssyn.

Bente Bjerknes, tidligere generalsekretær i Amathea (Privat)

Etikk og verdier

Alle vet at om svangerskapet gjennomføres, og alt går bra, er resultatet et lite barn. Det vet også den gravide og hennes partner.

Avveiningen mellom kvinnens (foreldrenes) situasjon og det ufødte barnets, handler om etikk og verdier – i tillegg til alt som måtte komme av ulike praktiske og økonomiske utfordringer.

Uavhengig av grensen for selvbestemt abort er vår oppgave som samfunn å skape et trygt rom hvor kvinnen og hennes partner kan få anledning til å utforske egne verdier og holdninger, og til å se det mulighetsrommet de har som blivende foreldre.

Dette rommet må skapes uavhengig av hvor langt i graviditeten kvinnen har kommet. Det handler om å ta et informert valg, et valg som gjør at kvinnen i ettertid ikke opplever å ha tråkket over egne etiske grenser.

· Et trygt rom skapes når kvalifisert helsepersonell setter av tid til å lytte, utforske og informere om mulighetsrommet som finnes.

· Et trygt rom skapes når usikkerheten og uroen anerkjennes og tas på alvor.

· Et trygt rom innebærer at også etiske og verdimessige problemstillinger får sin plass i samtalen.

· Et trygt rom skapes når kvinnen og hennes partner gis tid til refleksjon og får mulighet til å være i en prosess, gjerne med flere samtaler.

· Et trygt rom er noe langt mer enn «informasjon fra en sosionom», slik det ble henvist til i Debatten.

· Et trygt rom er vissheten om at familiene fortsatt får hjelp i et trygt rom etter fødselen er avgjørende når valget skal tas.

Møte mennesker i krise

Amathea har helt fra sin spede begynnelse arbeidet målbevisst for å skape et slikt rom. Medarbeiderne hos Amathea har lang erfaring i møte med mennesker i krise, og de har god oversikt over hjelpen som kan gis til for eksempel enslige foreldre.

Amathea gir også tilbud om oppfølging etter en gjennomført abort, og de gir god hjelp til prevensjonsveiledning. Vi tilbyr et unikt rom for refleksjon og ettertanke knyttet til en krevende problemstilling. Mange har takket Amathea for hjelpen de har fått der.

Resultatet av en samtale

Som tidligere generalsekretær i Amathea er det en hendelse som aldri helt har sluppet taket. Paret hadde vært til samtale og veiledning knyttet til et ikke- planlagt svangerskap. Vi hadde snakket om ulike utfordringer, og drøftet argumenter for og imot å beholde barnet. Til sist takket paret for hjelpen, og samtalen ble avsluttet. Utfallet var ikke avklart.

I en butikk i Oslo sentrum halvannet år senere prikket noen meg på ryggen. En ung kvinne smilte til meg: «Her ser du resultatet», sa hun og pekte på en barnevogn. I den lå det ei nydelig lita tulle. «Uten din støtte hadde hun ikke vært til.» Jeg kjente at jeg ble både rørt og glad. Samtalen vi hadde hatt hadde forløst noe i henne og partneren, og de hadde valgt å beholde barnet.

Respekt, omsorg og tilstedeværelse

Støtten til Amathea ble redusert fra 29.9 mill (2022) til 20.8 mill. i 2024. Heldigvis har regjeringen valgt å øke støtten til Amathea for 2025. Avgjørelsen om abort eller ikke er en utfordring som fordrer at vi som samfunn og som medmennesker våger å møte den enkelte med omsorg og respekt, og også våge å sette ord på etiske utfordringer og ikke skyve dem under teppet.

Amathea har valgt å gå inn i denne utfordringen med respekt, omsorg og tilstedeværelse. Med en utvidelse av selvbestemmelsesretten til uke 18 vil behovet for samtale og veiledning øke.

Dersom det ikke legges betydelige økonomiske midler på bordet for å realisere lovens bestemmelse om rett til veiledning, fremstår lovteksten som tomme ord.