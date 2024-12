De siste månedene har vi forberedt oss på tirsdagens votering i Stortinget. Lenge har vi innsett at det går mot et flertall mot en rekke radikale utvidelser av abortloven. Men en ting var jeg ikke forberedt på.

Å se flere Ap- topper glise påfølgende fronten av VG, feirende med kake og ballonger. Plutselig ble et av vår tids vanskelige verdispørsmål redusert til en sak på nivå med en åpning av et nytt veiprosjekt eller en bro. Hvordan havnet vi her?

Skjermpdump fra generalsekretær i AUF Jan Halvor Vaag Endreruds Instagramkonto.

To liv

Gjennom de siste måneders abortdebatt har det ligget kun et premiss til grunn og det har handlet om kvinnens selvbestemmelsesrett. Jeg trodde det fantes en gjensidig forståelse av at abort er et dypt og vanskelig verdispørsmål som bør møtes og debatteres på en annen måte enn alle andre politiske saker.

Jeg tror heller ikke at de fremste forkjemperne av den nye abortloven tar så lett på spørsmålet om abort i uke 17 eller 18. Kakefeiringa sender imidlertid et helt annet signal. Jeg har vært en av dem som har deltatt i debatten, som en av de som har vært imot utvidelse av abortlovgivningen. Samtidig har jeg vært opptatt av å imøtegå argumentene til mine meningsmotstandere og unngå å karikere feilaktige bilder av dem. Det mener jeg er nødvendig i denne debatten.

Jeg har opplevd at vi til en viss grad har hatt en respektfull debatt. Det ble veldig raskt ødelagt av Arbeiderpartiets «abortfeiring» på tirsdag. Det som vi i KrF har pekt på i lang tid, ble åpenlyst for alle. Arbeiderpartiet og venstresida erkjenner ikke at spørsmålet om abort handler om to liv.

Manglende respekt

I Debatten på NRK poengterte Aps Kamzy Gunaratnam at de som argumenterer for utvidelse av abortloven også argumenterer ut fra etikk. Likevel var anerkjennelsen av at abortspørsmålet er etisk komplisert, fraværende. Arbeiderpartiet viste for alle, at for dem er dette bare en sak på lik linje med kvotering til styreverv.

Kakefeiringa kan umulig heller være en håndsrekning til kvinner som har hatt et krevende forhold til abort. Selv om vi er uenige om hvilken abortlovgivning Norge bør ha, burde vi være enige om å holde abortdebatten på et anstendig nivå.

Tirsdagens votering ble ikke bare et bunnpunkt for norsk abortlovgivning. Arbeiderpartiet nådde også et nytt bunnpunkt i sin manglende respekt for alle de som er uenig med dem - de av oss som nå sørger for at det ufødte liv har svekket rettsvern over halvveis inn svangerskapet.