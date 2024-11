Snart ringes adventstiden inn. Ikke lenge etter kommer jula. I løpet av tiden imellom skal lys tennes og gaver handles. Skolene skal også få invitere elevene til gudstjenester. Slik har det vært i alle år, for i Norge er dette tradisjon, om vi er kristne eller ei. Tradisjon er også turbulens rundt skolegudstjenestene, selv om det aldri har blitt vedtatt noe forbud mot det i Stortinget.

Opplæringsloven slår tydelig fast at skolegudstjenester ikke rammes av en ny paragraf om forkynnelsesforbud i skolen. Stortinget presiserte det eksplisitt i lovbehandlingen og både kunnskapsministeren og Utdanningsdirektoratet har nylig klargjort det. KrF stemte for så vidt mot den endringen i Stortinget, fordi det fremstod som mer aktivisme enn pragmatisme fra de andre partiene, fordi det allerede er et etablert forbud mot forkynnelse i religionsundervisningen i den offentlige skolen.

Vi fryktet uroen

KrF fryktet allerede da at denne nye paragrafen kun ville skape mer uro og ramme aktiviteter som skolelag eller nettopp skolegudstjenester. Derfor ba vi statsråden allerede i fjor bekrefte at det ikke ville bli noe endring i skolenes mulighet for å invitere til skolegudstjenester.

Elevene i Trondheim får nå merke usikkerheten KrF advarte mot. Flere skoler har avlyst å arrangere sine vante skolegudstjenester etter informasjon fra kommunen. Rektorene viser til et skriv fra kommunens skolesjef om at forkynnelse ikke er tillatt i skolen, og at dette også gjelder skolegudstjenester.

Det er feil, og en særlig alvorlig villedning som kommunen brukte altfor lang tid på å korrigere.

– Runddansen har dessverre ført til at rektorer ikke er trygge på hvorvidt det lenger er lov å invitere til skolegudstjenester i Norge i 2024, skriver Kjell Ingolf. (Bård Bøe/Avisen Vårt Land)

Venstres byråd for oppvekst og utdanning har med rette vist til en veileder fra Utdanningsdirektoratet at å invitere til skolegudstjenester er helt problemfritt. Samtidig sier derimot byråden at «skolegudstjenester jo er forkynnelse». Mail og presseoppslag om hverandre har ikke gjort kommunikasjonen for rektorene eller elevene i Trondheimsskolen mer klar.

Noe ironisk er det jo over at byråden med så stor sikkerhet har rykket ut på at «ingen rektor i Trondheim lurer på̊ om det er lov eller ikke å arrangere skolegudstjenester nå». Vel, det kan åpenbart ikke være slik når flere skoler avlyser skolegudstjenestene for året.

Runddansen har dessverre ført til at rektorer ikke er trygge på hvorvidt det lenger er lov å invitere til skolegudstjenester i Norge i 2024.

Villet feilopplysning

Situasjonen blir ikke bedre av at styrelederen i Human-Etisk Forbund har rykket ut i mange innlegg med usannheter om at skolegudstjenester bryter loven. Men det lederen, Christian Lomsdalen, i praksis gjør er selektiv juridisk analyse og villet feilopplysning, ledet an av en politisk motivasjon for å så tvil om skolegudstjenestenes rolle.

Human-Etisk Forbund må akseptere at det ikke er noen tvil: Forarbeidene til opplæringsloven Stortinget nylig vedtok sier tydelig at skolene skal ha anledning til å tilby elevene å delta på skolegudstjenester. Og Stortinget har uttrykt det helt eksplisitt. Så det lederen av Human-Etisk Forbund nå driver med i norske avisspalter er ikke annet enn desinformasjon.

For KrF blir det mer og mer klart at kirkens posisjon i vår felles kulturhistorie må styrkes. Derfor er tilbud om skolegudstjeneste noe alle elever fortjener å få.