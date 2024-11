USA har valgt som sin øverste leder en mann som opptrer løgnaktig, bøllete, hevngjerrig, og som er villig til å tilrane seg makt på dypt uredelig måte. Personer som ikke anerkjenner at makten kommer med begrensninger, er ødeleggende for strukturer og mennesker de får kontroll over.

Konsekvensene for USA og verdensordenen vil i Trumps andre presidentperiode kunne bli dramatiske. Men når historien en gang skal skrives, tror jeg slike som Cheney vil lyse opp en ellers dyster fortelling. Hun var leder for republikanernes gruppe i Representantenes hus og den tredje mest innflytelsesrike personen i partiet.

Endre Stene, teolog (Erlend Berge)

Kritikken som stilnet

Som dyktig ideologisk konservativ politiker var hun en kommende stjerne. Men da hun så at hennes egen president forsøkte å tilrane seg presidentskapet på ulovlig vis, ofret hun egen karriere og posisjon for noe som var viktigere enn seg selv: sannheten, retten og demokratiet. Når hun stemte for å stille Trump for riksrett, fikk hun ham mot seg. Hun mistet alle posisjonene i partiet. Og Trump har i valgkampen til og med kommet med uttalelser som nå etterforskes som dødstrusler.

Men Trump kunne vært stoppet for lenge siden. En hel rekke sentrale republikanske politikere har siden primærvalgkampen i 2015/16 pekt på at Trump er helt uskikket som president. Men når de har fått erfare at full støtte til Trump har vært nødvendig for å beholde egen posisjon, har kritikken stilnet. En etter en har de føyd seg inn i rekken. Og prisen har vært sin egen integritet.

Ambisjoner og posisjoner

Typer som Trump finnes alltid, men det er de som lar slike få posisjoner som har mest ansvar når de får makt. Hvis derimot alle som har erkjent at Trump opptrer uetisk, uredelig og udemokratisk hadde våget å stå for det, ville Trump neppe vunnet nominasjonen og blitt president i 2016. Og hadde de offentlig synliggjort hvor problematisk Trump var som president, ville det begrenset Trumps manipulative handlingsrom til et minimum.

Da hadde mistilliten til Trump i hans eget parti vært så synlig for alle at han neppe hadde blitt renominert. Men det passet ikke med ambisjonene og posisjonene de søkte.

Derfor er Liz Cheney en representant for de modige stemmene som turte.

Og som ofret seg selv for noe større.