Etter flere år med samtaler med LHBT+ personer med tilknytning til religiøse miljøer ble jeg helt slått ut av TV2 dokumentaren «under Guds øyne». Det er så mange paralleller. Er du skeiv og tilhører en av organisasjonene som nylig publiserte en erklæring mot deg, så må du se dokumentaren. Du vil gjenkjenne mye av det du selv har opplevd, og jeg tror den vil kunne sette dine egne erfaringer i et perspektiv som kan være til hjelp. Få eller ingen jeg har møtt har tenkt at de selv er under religiøs kontroll. Men når du ser dokumentaren i fred og ro tror jeg du vil kunne gjenkjenne mekanismene.

Innenfor menigheten har du opplevd å bli påført skam, og du har gjerne ønsket å endre deg for å tilpasse deg menighetens lære. På samme måte som i Sannhetens Ord (menigheten i dokumentaren) har din menighet påberopt seg å «tro på hele Guds Ord». For å følge «Guds ord» og «Guds vilje» har du måttet kjempe mot den du er.

Tor Håkon Eiken, prest (Foto: Erlend Berge)

Sannsynligheten er stor for at familien din tilhører samme menighet, eller samme type menighet som deg selv. Ditt nettverk er også i stor grad innenfor menighetsverden, og det kan hende du til og med går på en kristen skole der skeive diskrimineres ved ansettelser. Det betyr ingen skeive rollemodeller i ungdomsårene og kanskje en følelse av å være den eneste som har det sånn som du. Du frykter derfor at å leve som den du er vil føre til ensomhet, og du frykter gjerne at du vil påføre din familie uro og skam ved å leve som den du er.

Bibelvers som rammer skeive

Det klare flertallet av kristne LHBT+ personer jeg har snakket med har følt seg maktesløs i møte med bibelsitater. Vi har omkring 33.000 vers i norsk Bibel. Fem av disse kan med kreativ bruk benyttes for å ramme skeive. Ja, du leste rett, kun fem. Det er med andre ord en forsvinnende liten andel av Bibelens innhold som kan brukes som slagvåpen mot deg, og for å gjøre det må det gjøres bevisste valg. Du er et offer for en tolkningstradisjon der noen få vers plukkes ut og benyttes som bevis på bibeltroskap. Ja, det er urettferdig, men det kan være til stor hjelp å innse dette. Du er en del av en minoritet i menigheten som ofres for å opprettholde et bilde av bilbeltroskap.

Du vil mest sannsynlig trenge lang tid på å få frykten ut av kroppen. Vit at det er mange som har gått den samme veien før deg. Akkurat som menneskene i dokumentaren kan du rive deg løs fra kontrollen. Ikke vær redd for å slippe taket i menigheten din, og ikke vær redd for å slippe taket i Gud. Det er Gud som bærer deg, så bare slipp taket. Om du kjenner at Gud er så langt borte at du ikke lenger tror, så trenger du heller ikke frykte det. Det er Gud som tror på deg, ikke strev med å endre dette ansvarsforholdet.

Du svikter ingen

Hvis du er i den situasjonen at du ikke har fortalt noen om hvem du er, så trenger du ikke forhaste deg. Du kan begynne med en samtale med fastlegen din og kanskje få henvisning til psykolog. Noen har valgt å snakke med en prest. Presten har taushetsplikt og ingen får vite hva dere to har snakket om. Sett ord på tankene og følelsene dine. Du svikter ingen ved å gjøre det. Du kan også kontakte VAKE eller Skeivt kristent nettverk. En melding eller en telefon kan være en god start.

Hvis du tar et steg bort fra kontrollen vil du oppleve avvisning fra mennesker du er glad i. Jeg tror dette er noe du må forsone deg med. Du må forsone deg med at du ble født inn i et tankesystem du selv ikke valgte. De som skulle være dine omsorgspersoner har rammet deg gjennom religiøs kontroll. Men du må også forsone deg med at det er du selv som eier ditt liv, og at du kan finne en vei ut av kontrollen.

Over tid vil nye relasjoner oppstå, og du vil oppleve at nye venner kjenner deg bedre enn de vennene du aldri kunne være deg selv med. Du er den du er, og du trenger ikke mennesker i livet som vil stemple deg som en produksjonsfeil. Flere av dem vil våkne etter hvert, men det er ikke noe du kan styre. Du kan bare leve ditt liv!