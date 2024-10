Fagforbundet teoLOgene har i flere år påpekt overfor arbeidsgiver i Den norske kirke (DNK), og i offentligheten at cand.theol.-utdannelsen bør være hovedveien til prestetjeneste. I Vårt Land i 2023 ropte vi varsko for fagligheten i Den norske kirke.

Det gjør derfor sterkt inntrykk å se at mange teologistudenter nå på MF og TF roper varsko i relasjon til teologiutdannelsen og fagligheten i kirken.

Wiig LØNN: – Teologisk fagkunnskap bør verdsettes, i blant annet avlønning, som er grunnleggende i prestetjenesten, skriver Thore Wiig Andersen i Fagforbundet Teologene. (privat)

Utfordringer

Vi befinner oss i en tid med betydelige rekrutteringsutfordringer i DNK. Dette har gjort alternative utdanningsløp, som en kort erfaringsbasert mastergrad til en løsning DNK bruker. Dette er etter vårt syn en svært kortsiktig løsning. Samtidig er dette en utvikling som kan sette både teologifaget og presteyrkets tradisjonelle rolle på spill, som studentene helt riktig påpeker.

En bred og tung teologisk kompetanse har historisk vært et kjennetegn og fundament for kirkens relevans, både blant egne medlemmer og som samfunnsaktør.

Fagforbundet teoLOgene er bekymret for at denne kompetansen taper verdi når prestetjenesten ikke lenger knyttes sterkt til seks års profesjonell teologisk utdanning. Mange opplever dette som en trussel mot teologiens rolle i kirken og samfunnet. Vi merker uro for dette blant våre medlemmer.

Må ikke gå på bekostning

Vi anerkjenner behovet for å ansette flere prester og ser verdien i det mangfoldet som alternative veier til prestetjenesten kan gi. Spesielt er prester som velger denne tjenesten senere i livet og karrieren viktige bidragsytere.

Cand.theol.-studiet gir en dybde og faglig modenhet som ikke kan erstattes av kortere utdanningsløp

Likevel er det urovekkende dersom dette går på bekostning av de unge som ønsker en livslang tjeneste i DNK, da vi sårt trenger flere av disse. Tyngdepunktet må ligge på cand. theol, og det vil det ikke gjøre fremover hvis utviklingen ikke snus aktivt. Det er som vi gjentatte ganger har påpekt tidligere ikke nok incitamenter for at unge skal velge seksårig profesjonsløp, når du kan ta en erfaringsbasert master på kort tid.

En dybde

Cand.theol.-studiet gir en dybde og faglig modenhet som ikke kan erstattes av kortere utdanningsløp. Det er avgjørende at DNK i praksis viser Cand.theol.-studiet verdi. Gjennom både anerkjenning, men også belønne de som har tatt opp stort studielån, for å fullføre denne lange utdannelsen.

Dette innebærer også å tenke nytt om hvordan vi kan gjøre teologistudiene mer attraktive. Man må på mye mer aktivt vis sikre at fagligheten til de som gjennomfører dette omfattende studiet, blir verdsatt i rekrutteringen til tjenesten.

Vi har foreslått avskriving av studielån og fortrinnsrett ved ansettelser tidligere. Videre må det tas grep for å sikre en differensiert lønnspolitikk som reflekterer utdanningsnivå, slik vi ser i andre kirkelige yrker som kantorer og kateketer.

Det tydelige signalet

Teologisk fagkunnskap bør verdsettes, i blant annet avlønning, som er grunnleggende i prestetjenesten. Dette vil sende et tydelig signal om at teologisk dybdekunnskap fortsatt er etterspurt og anerkjent i DNK.

Som fagforening jobber vi for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for alle prester, uansett utdanningsbakgrunn. Vi understreker likevel betydningen av å sikre at prester har tilgang til de teologiske verktøyene som ordinasjonen forutsetter. Dette danner det faglige grunnlaget for å møte den dype teologiske søken mennesker her til lands har. Det forutsetter god kunnskap i de teologiske grunndisiplene.

Vi gir vår fulle støtte til profesjonsstudentene på MF og TF og ber arbeidsgiver lytte nøye etter.