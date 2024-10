Etter 7. oktober i fjor har vi hørt om trusler, voldelige handlinger og skadeverk mot jødisk eiendom. I Danmark har man oppnådd en politisk enighet for å øke innsatsen mot antisemittisme. Avtalen er et tillegg til handlingsplanen mot antisemittisme fra 2022. Hensikten er å skjerpe straffen for hatkriminalitet mot jøder og andre minoriterer. Danskene vil kartlegge omfanget av netthat rettet mot jøder og styrke unges kunnskap om Holocaust.

Vi mener at Norge burde gjøre tilsvarende. Undervisning av barn og unge er et viktig skritt. Å besøke konsentrasjonsleirer fra 2. verdenskrig er viktig.

En enkel handlingsplan vil ikke ha noen effekt, slik situasjonen er i dag. Vi trenger økt innsats på flere områder, og særlig undervisning rettet mot de unge. I tillegg bør vi, som danskene, vurdere å skjerpe straffen for hatkriminalitet.

De siste årene har det vært en økning i antisemittiske hendelser og handlinger i Europa. I 2023 advarte EUs byrå for grunnleggende rettigheter at jøder i europeiske land er mer utsatt enn tidligere. Nesten 30.000 mennesker har innvandret til Israel eller 7. oktober-angrepet, opplyser World Zionist Organization (WZO). I månedene rett etter angrepet stupte innvandringen til Israel, men den har siden tatt seg kraftig opp igjen.

Utfordringen er hvor raskt Norge kan komme i gang med tiltak som virker overfor jødehatet eller om det i det hele tatt finnes interesse for gjøre noe med det. Et resultat kan bli at Norge og Europa blir tømt for jøder de neste årene.