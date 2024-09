Det er ikke så vanlig for oss partipolitikere å blande oss for mye inn i andre partiers politikkutvikling før et valg. Men når Høyre, en tradisjonelt nær alliert av KrF, vil gå til valg på å kutte stort i trosstøtten til kirken og alle andre trossamfunn, må det reageres.

Høyre-topp, mangeårig stortingsrepresentant og tidligere statsråd, Nikolai Astrup, går enda lenger. Fra prekestolen i én av Oslos kirker utropte han nylig med stolthet på VGs forside at han vil fjerne hele trosstøtten, utover å ta vare på noen få «kulturhistoriske bygg».

Og ikke nok med det, han sammenlignet kirken med ett treningssenter, hvor alle skal betale «kirkeskatt» for å slippe inn.

Det er et av de mest spesielle utspillene jeg noen gang har sett fra en representant fra Høyre. For det er rett ut respektløst. Astrup virker blottet for innsikt i hva kirken og ulike trossamfunn faktisk betyr for oss som land og for folk.

Høyre pleier å minne andre partier om at ulike politiske tiltak ikke er gratis, men skattefinansiert. Det er således verdt å minne både Astrup og Høyre om at vi som tilhører ulike trossamfunn også betaler skatt.

Bærebjelken i lokalsamfunnet

I det samme programforslaget er Høyre tydelig på et viktigheten av å verne om vår kristne-humanistiske arv. Den norske kirke, men også frikirkeligheten og kristne organisasjoner, er avgjørende for å tilby viktige trosfellesskap. Disse ulike kirkesamfunnene og organisasjonene har vært avgjørende for å sikre vår kristne arv og våre verdier, gjennom tusen år i vårt samfunn.

Det er dessverre ikke veldig overraskende at programforslaget inneholder slike formuleringer. Allerede i sitt alternative statsbudsjett i fjor høst, endte Høyre på et kutt på over en kvart milliard kroner til alle norske kirke- og trossamfunn. Venstre og FrP diltet etter, som også foreslo massive kutt i trosstøtten.

Men slik skal det ikke bli, for KrF vil aldri være med på å kutte til kirkene og trossamfunnene våre.

For bare tenk hvilken rolle kirkene våre egentlig har! De er til stede i hele landet, ja til og med i utlandet. De arrangerer dåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd og gudstjeneste. Oslomannen Astrup ser ikke ut til å ha forstått at mange steder er kirkene selve bærebjelken i lokalsamfunnene våre, og vel så mye møteplassene våre i hverdagen som når krisene inntreffer. Det er tross alt et gode for samfunnet at kirken selv lager meningsfulle møteplasser hvor enn folk bor.

Men som kirken, står jeg fast på at grepene vi som politikere tar, uansett må føre til at vi sammen kan skape et varmere samfunn

Uthuling av «konservatisme»

Kirkene gjør i tillegg et enormt diakonalt arbeid. De er med på å dele ut mat og klær til de som trenger det. De er et samlingssted for seniorer, småbarnsforeldre og fører et uvurderlig barne- og ungdomsarbeid. Konsekvensene av Høyres pengekutt kan true alle disse tilbudene, som allerede bygger på massivt frivillig arbeid.

Og ikke nok med det, han sammenlignet kirken med et treningssenter, hvor alle skal betale «kirkeskatt» for å slippe inn. å høre hva Høyre-nestorer som Lars Roar Langslet, Inge Lønning og Jo Benkow hadde ment om Høyres nye retning. For når Høyre i tillegg ikke vil stå opp mot regjeringens forslag om en radikal utvidelse av abortlovens i det nye programforslaget sitt, er det en stor uthuling av partiets «konservatisme».

Jeg og KrF er til vanlig på lag med Høyre mot en for stor stat og for store offentlige utgifter. For tar vi ikke grep i dag er det våre barn og barnebarn som må ta støyten. Kirken er med på laget, som selv sier at vi er nødt til å se på endringer i trosstøtten for å sikre ordningen legitimitet. Men som kirken, står jeg fast på at grepene vi som politikere tar, uansett må føre til at vi sammen kan skape et varmere samfunn. Det krever at det som ikke alltid kan måles i kroner og øre fremdeles støttes med kroner og øre. Denne saken viser med all tydelighet behovet for et sterkt KrF i norsk politikk.