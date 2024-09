Anført av Arbeiderpartiet har regjeringen lagt frem et forslag til ny abortlov. Her går de inn for å fjerne barnets rettsvern helt til uke 18 i svangerskapet. Arbeiderpartiets helseminister og nestleder, Jan Christian Vestre, har kalt det «moderat».

Men sannheten er at det er nærmere «radikalt», for dette er tidspunktet for nesten halvgått svangerskap. Tidspunktet der helsevesenet faktisk er pliktet å sette inn alle ressurser for å berge barnets liv ved for tidlig fødsel.

Etisk og medinsk krevende

Arbeiderpartiet har like fullt foreslått selvbestemt tvillingabort til uke 18. Det er et inngrep som fjerner ett av flere fostre i et svangerskap. Praksis tilsier at det er den tvillingen som ligger «lettest til» som aborteres, når en frisk tvilling ønskes bort.

I 2019 fikk KrF gjennomslag for at tvillingabort skal behandles i nemd. Det var nødvendig, for tvillingabort er så krevende etisk, medisinsk og juridisk. Det er for eksempel kjent at inngrepet medfører større sannsynlighet for død og skade på gjenlevende tvilling, og at det generelt er vanskelig å gjennomføre tvillingabort så sent i svangerskapet som uke 18.

For bare i Danmark og Sverige har tvillingabort med rette blitt praktisert mer restriktivt

Før KrF kom inn i regjering i 2019 hadde regjeringer før oss latt være å ta stilling til dette nye inngrepet Norge hadde fått importert fra fertilitetsindustrien i USA. Fagmiljøene her hjemme ropte derfor med rette etter en politisk avklaring som KrF tok ansvar for. Vi fikk også gjennomslag for utvidet foreldrepermisjonen med 4 måneder til far og mor som fikk tvillinger.

Fjerne en frisk tvilling

Med støtte fra samme fagmiljø anbefalte nylig flertallet av abortlovutvalget at KrFs gjennomslag fra 2019 skulle bestå. Arbeiderpartiet har med andre ord gått mye, mye lengre enn hva deres eget utvalg anbefalte. Faktisk har de gått imot utvalgets mindretall også, som heller ikke anbefalte utvidelse av selvbestemt tvillingabort lenger enn til uke 14.

Forstå derfor Arbeiderpartiet de som kan, men det er hvert fall skuffende og urovekkende at Arbeiderpartiet ikke har hørt på disse vurderingene, men isteden lagt til rette for at Norge kan bli ett av de mest liberale landene på tilgang til tvillingabort i Europa.

For bare i Danmark og Sverige har tvillingabort med rette blitt praktisert mer restriktivt. I Sverige er det som hovedregel ikke lov å fjerne en frisk tvilling, og i Danmark ikke lov å redusere svangerskapet til ett foster. Her hjemme går Arbeiderpartiet altså (igjen) mye, mye lenger, som kan føre til at gravide fra utlandet vil dra til Norge for å fjerne en frisk tvilling.

Vi må heller ikke glemme at egenskaper ved barna kommer tydeligere frem lenger ut i svangerskapet. Hvor lang tid tar det for eksempel før den teknologiske utviklingen tilsier at det ikke lenger blir den tvillingen som ligger «lettest til» som fjernes, men den som kanskje har egenskaper vi ikke ønsker? Da blir tvillingabort en mye sterkere form for selektiv abort.

Barnets rettsvern

KrF ønsker ikke denne utviklingen, og jeg tror oppriktig heller ikke alle våre motstemmer som støtter Arbeiderpartiets intensjoner gjør det samme. KrF mener bestemt at tvillingabort fremdeles bør behandles i nemd. Slik sikrer vi tross alt at ingen gravide blir stående alene om dette krevende inngrepet, om for eksempel en tvilling skulle bli alvorlig syk i mors mage.

Når punktet om tvillingabort på ny skal behandles i Stortinget i høst bør vi forvente flere representanter tar vurderingene Arbeiderpartiet ikke har gjort. For KrFs del er vi helt ærlige på at vi samlet vil kjempe mot en svekkelse av barnets rettsvern, og for mer støtte til gravide. Det er den eneste farbare veien.