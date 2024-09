«Navnet Jesus, blekner aldri» sang de. Over 400 studenter hadde møtt opp og presset seg inn i Studentersamfundets lokaler, på Chateu Neuf i Oslo. Sangen var høy, kraftfull og fylte rommet til taket. Rommet var preget av spenning og forventning, både til hva Gud ville gjøre denne kvelden, men også til studieåret som lå foran. De aller fleste studentene var helt nye i byen og godt i gang med fadderuka. Faithfest, arrangementet på Chateu Neuf, var for første gang på det offisielle programmet til fadderuken.

Nå stod det vektere ved dørene for å sikre at det ikke kom flere inn i lokalet. Det var nemlig allerede for mange der inne. Noen av dem fullstendig hengitt til lovsangen, andre mer undrende. Flere av de i rommet var fremmed for det kristne innholdet. Kanskje hadde de gått feil eller blitt invitert med av noen venner. Kanskje hadde de bare møtt opp for å være med på noe som skjedde. I gangen utenfor, like ved baren, stod en stand, der kunne studentene stille spørsmål de hadde om kristen tro.

William Matteus Fonn (Josefine M Pettersen. Laget NKSS)

I løpet av kvelden delte to studenter vitnesbyrd. De forklarte på en enkel måte hva den kristne troen går ut på. Etter vitnesbyrdene strømmet flere spørrende studenter til standen med spørsmål, både kritiske og nysgjerrige. Noen av dem som kom til forbønn gav uttrykk for at de ikke trodde selv, men at dette likevel var en sterk opplevelse. Studenter i Oslo kan fortelle om at flere av deres klassekamerater som ikke er kristne, fortsatt nevner Faithfest og at det stadig blir en samtalestarter om tro.

Forkynnelse i baren

«Velkommen til» ble arrangert 13 forskjellige steder av Laget. I Stavanger ble arrangementet lagt til studentenes kulturhus, Folken. En liten gruppe studenter møtte opp for å lovsynge og høre evangeliet forkynt. Da de ansvarlige for arrangementet skulle pakke sammen, fikk de høre fra bartenderne: «Dette var veldig merkelig, men håper virkelig at dere kommer tilbake neste år.»

For mennesker som ikke tror, kan det være vanskelig å forstå alt det vi kristne gjør og sier, men det er likevel både virkekraftig og effektfullt. Vi må tørre å flytte lovsangen ut av kirkerommet til offentlige scener. Å ta forkynnelsen ned fra talerstolen og inn i baren, kan være både utfordrende og uvant, men er avgjørende for å viske ut tanken om at tro er noe man gjør for seg selv. Og for dem som får et glimt av det kristne budskapet, en annerledes fortelling, skaper det både undring og nysgjerrighet og iblant også tro.

Færre skjuler troen

Gjennom fadderuka 2024 merker vi en sval bris av bevegelse blant kristne studenter. Kanskje er dette den merkbare effekten av det Lagets studentundersøkelse 2024 avdekker, at flere kristne studenter tar initiativ til trossamtaler, færre skjuler troen sin og mange lengter etter mer åpenhet rundt trosspørsmål. Vi er glade for å se at lengselen etter trossamtaler også ser ut til å være gjensidig, når kristne studenter og deres tro settes på dagsorden av fadderukene selv.