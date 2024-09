Islam er verdens nest største religion, med anslagsvis to milliarder tilhengere. Religionen er dog ikke en monolitt med homogene tolkninger – islam praktiseres veldig forskjellig i Sør-Øst-Asia, Midtøsten og i Europa, og i alle disse områdene finnes det ulike tolkninger som er påvirket av lokale tradisjoner, historie og sosiale forhold. Når Abid Raja (V) i et forsøk på å advare om illiberale tradisjoner innen islam setter opp en dikotomi mellom «norskhet» og «det andre», opplever vi dog at han forsterker splittelse og polarisering, mer enn å fremme dialog.

Vi er redde for at Rajas utspill lett kan misbrukes av høyreradikale aktører for å spre fryktretorikk og fremmedgjøring av muslimer. Dette har dessverre blitt mer vanlig i politiske diskurser i Europa. Denne retorikken har en tendens til å overdrive trusler og undergrave de mange perspektivene og lag av historier som finnes. Det bygges opp fiendebilder og muslimer settes i bås. Rajas tolkning av islam ligner svært mye på hvordan konservative muslimer og høyreekstreme tolker religionen, og usynliggjør dermed andre tolkninger.

Rania Al Nahi, Hikmah-huset og muslimsk samtalepartner, Omar Orhan Akhtar, lektor i historie og religion og Wesam Almadani, fribyfortfatter og nestleder i Skeiv Verden. (Erlend Berge/Privat)

Skadelig fremstilling

Raja har en lang karriere som politiker og har følgelig privilegier knyttet til makt og en plattform i norsk offentlighet. Vi synes derfor det er beklagelig at han nå bruker den til å spre en utdatert, generaliserende og direkte skadelig fremstilling av muslimer.

Edward Saids teori om orientalisme er en kritikk av hvordan Vesten historisk sett har skapt en forestilling om Østen (Midtøsten, Asia og Afrika) som «den andre». Denne oppfatningen har vært preget av stereotype fremstillinger som har tjent til å definere og bekrefte Vesten som rasjonell, progressiv og overlegen. Saids arbeid dekonstruerer disse stereotypiene og viser hvordan de har blitt brukt til å rettferdiggjøre vestlig dominans og imperialisme.

Vi mener at islam og muslimske samfunn har godt av å bli utfordret og at religion må reflektere samfunnet den eksisterer i – det er like fullt mulig å gjøre uten orientalisme.

Raja hevder at islam ikke tillater homofili. Det er igjen et tankekors for oss at noen som ønsker å representere liberal og minoritetstolerant islam velger å tolke religionen med konservative, illiberale og ekskluderende briller. Raja styrker med det majoritetsnarrativet og det orientalistiske narrativet i vestlige samfunn om at islam er en illiberal og intolerant religion. Dette oppleves frustrerende. Det er dessverre vanlig at liberale og inkluderende tolkninger av islam ignoreres, og at vår lange historie med toleranse og aksept for særlig kjønns-, men også seksuelle minoriteter, blir glemt eller gjemt bort.

Den største utfordringen

Skeive muslimer i Norge møter på mange utfordringer. For mange er det et voldsomt krysspress å stå i når man møter sammensatt diskriminering i form av skeivfobi fra egne religiøse, etniske eller kulturelle miljø, i tillegg til rasisme og islamofobi fra det norske majoritetssamfunnet.

Vi deler Rajas bekymring rundt intoleranse mot skeive i muslimske miljø, men ønsker samtidig også å sette spørsmålstegn ved hvorfor Raja ikke har valgt å ha den samme undersøkende tilnærmingen til annen diskriminering og forsøke å hindre det skeive muslimer opplever.

Vår erfaring er at den største utfordringen for skeive muslimer ikke er skeivfobi i egne minoritetsmiljø. Dette støttes av levekårsundersøkelsen og Invadert og forlatt, en studie på unge minoritetsnorske menns erfaringer med negativ sosial kontroll og begrensninger. Den største utfordringen er rasisme og islamofobi i storsamfunnet.

Dialogarbeid i en årrekke

Vi ønsker også å imøtegå Rajas bruk av skoleelever som informanter, og å tolke deres syn på homofili som en fasit på hvordan islam og muslimer forholder seg til skeivhet. Vi har drevet med dialogarbeid i en årrekke, og opplever at det er rom for å diskutere alternative tolkninger og progressiv islam i møte med eksempelvis moskeene, jmf. dialogarbeidet arrangert av Samarabeidsrådet for tros og livssynssamfunn i år og i fjor. Vi har også jobbet tett med barn og unge som møter oss med nysgjerrighet og spørsmål knyttet til skeivhet – og opplever at intoleranse mot skeive ofte er et spørsmål om manglende kunnskap og representasjon, også hos elever med majoritetsnorsk bakgrunn.

Det er viktig for oss å påpeke det problematiske i at politikere bruker muslimer og skeive som brikker i et politisk spill om hvem man skal «verne» og hvordan man skal «beskytte» gruppene mot hverandre. Dette reduserer oss til verktøy og overser de reelle utfordringene alle står overfor.

Det er viktig å fremme en balansert debatt som tar hensyn til alle perspektiver og ikke forverrer situasjonen for sårbare grupper. Vi ønsker dermed invitere Abid Raja til å jobbe med og utforske hvordan vi i Hikmah-huset og Skeiv Verden jobber for å forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold mot kvinner og skeive i muslimske miljø. I Skeiv Verden er vi også glade for å opprette en egen gruppe som skal ivareta skeive muslimers behov, og ønsker Raja velkommen til å møte oss.