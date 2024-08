Sommerens absolutte høydepunkt for meg har vært møter med unge mennesker på forskjellige steder i Norge og Kirke-Norge.

På brua på skoleskipet Gann møtte jeg proff og verdiforankret ungdom som visste og viste hvor viktig det er å ha tyngde i kjølen på skuta, og en tilsvarende høy nok seilføring for å seile raskt og trygt. Jeg ble berørt og inspirert.

På Skjærgårds på Risøya møtte jeg mange av de 3500 påmeldte som hadde øye for Kristus, verden og for hverandre. Dyktige med regi, lys og lyd og med en glød som gledet. Jeg ble berørt av deres gjestfrihet og inspirert.

Per Arne Dahl Per Arne Dahl, biskop emeritus. (Erlend Berge)

Berørende og inspirerende

På sykebesøk et sted på Østlandet møtte jeg en bestefar på 80 som hadde fått besøk av et barnebarn som hadde vært på konfirmantleir i regi av Den norske kirke. Det var litt nytt og fremmed for henne, men overraskende fint. Hun kom til bestefar og fortalte om bibeltimer og innføring i bønn og kristen omsorg. Hun hørte bestefar fortelle om sykdommen, og repliserte: «Vil du at jeg skal be for deg og velsigne deg?». Bestefar ble selvsagt berørt og inspirert. Hennes engasjement ble et før og et etter, og gav nytt mot.

På Ekebergsletta under Norway Cup med mange barnebarn i spill for KFUM (Kåffa), ble det mange kamper med oppturer og nedturer. Det sterkeste øyeblikket for meg ble da en Kåffaspiller etter en dramatisk straffekonk i finalen der det Pakistanske laget tapte, løp over banen til den Pakistanske spilleren som bomma og la armen over skuldra hans. Jeg ble berørt og inspirert, og fikk trua!

Takk ungdom! Må Gud velsigne dere, bevare dere og overraske dere!

På Krik Arena på Bibelskolen i Grimstad møttes mer enn 1000 ungdommer til livsglede, trosglede og idrettsglede. Før nattverdsgudstjenesten søndag formiddag satt jeg i prestekjolen, litt sigen, etter intense dager. Plutselig hører jeg en vennlig stemme: «Hei, jeg er Marte fra bønneteamet. Kan jeg få be for deg før du skal tale?» Hun la hendene på hodet mitt og velsignet meg. Spør om ikke jeg både ble berørt, beriket og inspirert!

Har fått stor tro

Etter denne sommeren har jeg mer tro på ungdommen enn noen gang. Jeg er stolt av dere og takknemlig for dere. Sammen skal vi gjøre Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt i en urolig og krevende tid som roper etter tro, håp og kjærlighet.

Takk ungdom! Må Gud velsigne dere, bevare dere og overraske dere!