Framtidas kyrkje må vere noko meir enn spørsmål om rett og gale

USEMJE: Uavhengig av kva slags syn du og eg har på likekjønna ekteskap, ordinasjon av skeive, og teologi som heilskap, skal me som kristne byggja Guds fellesskap. Det klarer me ikkje om kyrkja blir eit reint diskusjonsforum for kva som er rett og gale.