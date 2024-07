7. oktober 2023 var jeg på en rundreise i Israel, sammen med en gruppe andre nordmenn. Vi skulle reise hjem den 8. oktober. Den morgenen våknet vi opp til at Israel er i krig.

Utover dagen, og dagene etterpå, rullet det opp ufattelige scener hvor Sør-Israel var blitt angrepet av en horde Hamas-krigere. 1 200 mennesker ble drept i løpet av noen timer, kvinner og menn ble voldtatt og torturert på ufattelige måter. Hus ble satt i brann og mennesker ble brent levende. Over 240 gisler ble brutalt tatt med til Gaza. Tusenvis av raketter haglet samtidig over hele Israel.

De fleste har vel fått med seg disse grufulle hendelsene.

Tiden etter angrepet

10. oktober kom vi hjem til Norge, etter noen heftige dager i Israel. Tiden etter har vært utrolig å være vitne til, sett fra en Israels-venns perspektiv.

ALENE: Israel har ikke noe valg, de må overvinne Hamas fullstendig, selv om hele verden raser mot dem, skriver Ella Ystebø. (Foto: Privat)

I noen veldig få dager hadde Israel sympati i Norge, men ikke så mye at kongen fikk lov til å kondolere! Statsminister Jonas Gahr Støre trengte flere dager på å uttale at Hamas er en terrororganisasjon.

Etter det utviklet det seg raskt et tunnelsyn, hvor Israel er skurken, og Hamas og folket i Gaza er ofrene. Dette har det blitt hamret på av hovedstrømsmediene, venstresidens politikere, og også ledelsen i Den norske kirke. Etter min mening har det vært noen få unntak, som for eksempel Hanne Skartveit i VG, som har vært modig nok til å komme med motforestillinger.

Kritisk til egen regjering

Israelsk etterretning hadde sovet i timen og forsømt vakthold ved grensen. I Israel er det mange som er kritiske til egen regjering og har stor sympati med folk på andre siden av Gaza-grensen. Paradoksalt nok så var det mange av disse som trodde på og arbeidet for fred, som ble kidnappet eller drept.

Naturlig nok så ble angrepet 7. oktober kroken på døren for alle forhåpninger om fred fra Israel sin side. Hamas skulle knuses, en gang for alle! Sånne naboer kunne de ikke ha! Jeg spør: hva ville Norge ha gjort i en sånn situasjon?

Denne krigserklæringen var ikke før uttalt, før raseriet mot Israel reiste seg over hele verden, og ikke minst fra Norge!

Ene og alene Hamas sitt ansvar

Krig er brutalt, hvor den enn er i verden. Sivile blir drept, og ofte kvinner og barn. At dette skjer i Gaza, mener jeg er ene og alene Hamas sitt ansvar!

De har blitt overøst med bistandspenger fra hele verden. De har ikke bygget bomberom for befolkningen sin, slik som Israel har gjort, men kilometervis med underjordiske tunneler for seg selv og det militære utstyret sitt.

Naturlig nok så ble angrepet 7. oktober kroken på døren for alle forhåpninger om fred fra Israel sin side

De bruker sivile som skjold, det er det ingen tvil om. Det virker som det er hensiktsmessig for deres ideologi at barn blir drept i kampen mot Israel og den vestlige verden. Hamas omtaler dem som «martyrer». De nekter å slippe gislene fri, og de nekter å anerkjenne Israels rett til å eksistere som en jødisk stat.

Israel har ikke noe valg, de må overvinne Hamas fullstendig, selv om hele verden raser mot dem, og de risikerer å bli sviktet også av sin nærmeste allierte, USA.

De er forberedt på at de må fortsette denne kampen alene.

Nær utkjempet

Ifølge israelske militærmyndigheter, nærmer det seg en seier i Gaza. Hamas er nær utkjempet. Da gjenstår det å finne gislene, og fange Hamas-lederen Yahya Sinwar, som gjemmer seg under jorden et sted.

Det snakkes om tiden etter krigen i Gaza. Noen tenker at det politiske partiet Fatah, som holder til på Vestbredden (Judea og Samaria) kan overta styringen over Gaza. Fatah sine ledere er dessverre også korrupte.

Jeg ønsker for folket i Gaza at de skal bli frigjort fra sine autoritære ledere i Hamas, å få leve gode og frie liv som vi i den vestlige verden tar som en selvfølge

Israel er et demokrati, med samme lover og regler som blant annet Norge. De ser for seg at Gaza også kan bli styrt etter demokratiske prinsipper, men vet nok ikke helt hvordan de skal få det til.

Nylige meningsmålinger, blant annet fra fra Palestinian Center for Policy and Survey Research, viser at palestinere i Gaza mener at det var rett av Hamas å angripe Israel, at Hamas vil vinne krigen, og at Hamas skal styre Gaza, og ikke Fatah. De fleste støtter Hamas framfor noen andre styresmakter.

Ønsker frihet for folk i Gaza

Det har blitt forsøkt å innføre demokrati i muslimske stater før, uten at det har blitt særlig vellykket. Vi kan for eksempel se på Irak og Afghanistan. Den islamske ideologien er ikke rigget for demokrati, likestilling og religionsfrihet. Kvinner blir undertrykket, skeive blir straffeforfulgt og drept, og likedan folk som konverter fra islam til kristendommen.

Jeg ønsker for folket i Gaza at de skal bli frigjort fra sine autoritære ledere i Hamas, å få leve gode og frie liv som vi i den vestlige verden tar som en selvfølge.

Jeg er dessverre ikke veldig optimistisk for at det kommer til å skje med det første.