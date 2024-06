De tragiske tallene kom nylig fra FHI: 363 og 450. Statistikk. Tall på døde som i sum blir meningsløst.

Men bak dette; enkeltmennesker. Pårørende, familie, fedre, mødre, døtre, sønner, besteforeldre, venner. Samfunn, arbeidsplasser, bekjente, nærmiljø. Statistikkene tar ikke med alt dette.

Hvilke tall? 363 overdosedødsfall og 450 alkoholrelaterte dødsfall.

Benjamin Brekke-Nærstad i Frelsesarmeens rusomsorg (Foto: Frelsesarmeen)

Nullvisjon

Hvordan skal vi få et samfunn der ingen dør av rus? Vi har en nullvisjon for dødsfall i trafikken. Vi burde hatt like store ambisjoner for å få ned rusrelaterte dødsfall som rammer langt flere.

Det mangler ikke på forslag til løsninger etter at FHI publiserte sine tall. Forslag som er fremmet er for eksempel regulering, legalisering, tøffere forbudslinje, utdeling av brukerutstyr, kommunale retningslinjer, bedre tilgjengelighet for Nalokson (motgift mot opioider), flere aktiviteter, bedre overganger, flere behandlingsplasser, økte tilskudd osv. Det er mange gode, noen diskuterbare, og andre mindre gode løsninger. Forslagene dekker ofte en del av helhetsbildet; kanskje på grunn av medienes vinkling og fokus, kanskje av andre grunner.

For, det er mange interessenter og mange som engasjerer seg: organisasjoner, enkeltpersoner, kommuner, brukere, pårørende, fagfolk. Alle ønsker en løsning, både hver for seg og i samarbeid. Og en løsning som fungerer både innenfor og utenfor kontortid.

Ansvaret fragmenteres, og det blir vanskelig å se en helhet i politikken

Rusomsorg under press

Samtidig er rusfeltet under press. Det er uklarheter rundt hva som skjer politisk. Det er nedbygging i antall behandlingsplasser. Kommunene ønsker færre institusjonsplasser og flere i egen bolig med eller uten oppfølging. Tilskuddene til frivillige står stille eller kuttes i pressede kommune- og statsbudsjetter. Fagmiljøene flyttes, splittes og omdisponeres i jakten på mer effektiv drift.

På samfunnsnivå er det flere unge som ruser seg. Det er politi som nedprioriterer rus-saker og rådgivende enheter som skal følge opp de som tatt for kjøp, bruk eller besittelse av illegale rusmidler, men som overhode ikke har fungert i praksis.

På toppen av dette kommer det flere syntetiske rusmidler på markedet, som er tilgjengelige ved et tastetrykk.

Hvem er ansvarlig?

Summen av alt dette er at det blir uklart hvem som er ansvarlig. Hvem skal stake ut kursen videre? Tusenvis av enkeltavgjørelser som tas i kommunene, direktoratene og staten bidrar til at rusfeltet er under et konstant press.

Formelt ligger ansvaret på flere departementer: helse og omsorg, justis og beredskap, arbeid og inkludering, kommunal og distrikt og barne- og familie. Ansvaret fragmenteres, og det blir vanskelig å se en helhet i politikken. Vi mener det må utnevnes en «rusminister» som kan se helheten. Rusfeltet er ikke bare et helsespørsmål – det krever langsiktig, koordinert arbeid innenfor de nevnte departementer, men også kommune og frivillig sektor. For det krever omfattende innsats på mange fronter for å hindre at tallene skal fortsette å øke fra år til år.

Vi venter fortsatt på en forebyggings- og behandlingsreform. Vi mener at en del av dette arbeidet bør innebære at det utnevnes en «rusminister» og at det settes en nullvisjon for rusutløste dødsfall.

813 dødsfall er 813 for mange.