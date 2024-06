I fjor tok 693 personer livet av seg i Norge, mer enn 10 prosent flere enn året før. Mange av dem var unge. I aldersgruppen 19-24 år er det en 30 prosent økning i psykiske lidelser. Professor Lars Mehlum som leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, sier til Dagsrevyen at både dyrtid og pandemi kan være årsaker. Han har selvsagt rett.

Regjeringen fikk mye skryt for håndteringen av pandemien i Norge, fordi de var resolutte i å stenge både grenser og skoler, slik at vi ikke skulle få «svenske tilstander» i Norge. Vi fikk også noen færre dødsfall i Norge enn i Sverige i den eldste aldersgruppen, men denne gruppen har også etter hvert dødd i Norge, fordi de var i en naturlig terminal fase av sine liv.

Jostein O. Waage (Privat)

Politisk gevinst

Vår daværende regjering høstet stor politisk gevinst av sine tiltak. De mer langsiktige følgene av tiltakene mot pandemien i de unge aldersgruppene er det nå en annen regjering som må ta ansvaret for. Dette er et godt eksempel på at i politikken er det den kortsiktige vinningen som trumfer de langsiktige følgene. Derfor var det svært uheldig at det gikk politikk i pandemihåndteringen i mange land, så også i Norge.

Fra et faglig perspektiv ville det antagelig vært bedre om vi alle hadde fulgt anbefalingene som Anders Tegnell i Sverige ble den fremste talsmannen for, men som også hadde sterk støtte i faglige miljøer i andre land. For eksempel var Folkehelseinstituttet i Norge skeptiske til nedstengning av alle barneskoler og barnehager. Hadde man vært mer påpasselige i nedstengningen. Hadde man det gjort, hadde man holdt alle skoler åpne og latt det være mer opp til folks egne vurderinger hvilke tiltak som var nødvendige, i stedet for å overstyre dette fra politiske myndigheter.

Stort mot

Fasit er ennå ikke skrevet. Mye tyder likevel på at de langsiktige negative følgene overfor barn og unge av myndighetenes pandemihåndtering, gjør at den kortsiktige gevinsten i form av færre dødsfall blant de eldste, nå er i ferd med å bikke over til en annen konklusjon enn mange har trukket litt for tidlig. Dette er en viktig evaluering som både fagmyndigheter og politiske myndigheter må ta nå, i god tid før vi møter neste pandemi.

Det krever stort politisk mot i å la være å gripe inn med strenge samfunnstiltak for å hindre dødsfall blant de eldste i en pandemi. Antagelig er det dette vår regjering burde ha gjort og latt samfunnet, særlig skoler og andre arenaer som er viktige for barn og unge, få leve sitt vanlige liv under hele pandemien. Da ville flere unge vært i live nå og levd gode liv fortsatt.