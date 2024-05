Slik kan vi gi unge lyst til å lese

«Å sikre gode leseferdigheter handler om alt fra demokrati til fantasi: Uten gode leseferdigheter er det vanskelig å delta aktivt i samfunnet. Og uten å lese skjønnlitterære tekster, korte eller lange, blir det vanskeligere å utvikle fantasi og leve seg inn i andres liv og tanker.» Dette er statsminister Jonas Gahr Støres ord, fra august 2023. Oppgaven slik statsministeren ser den er både omfattende og tydelig. På individnivå reduserer nedgangen i lesekompetanse sjansen for å gjennomføre utdanning og få et godt liv, på samfunnsnivå representerer det en fare for demokratiet.

Å styrke lesekulturen og bidra til at flest mulig blir aktive lesere er målet for Leseløft Lillehammer.

Lokalt har vi gjennom flere år jobbet strukturert og forskningsbasert, og vi ser resultater. Vi håper at kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun deler regjeringssjefens mål og har med seg gode verktøy for å nå dem når de kommer til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer for å presentere den nye nasjonale leselyststrategien onsdag 29. mai.

Det generelle bildet: Nedgang i leseferdigheter

Arbeidet med å øke barn og unges leselyst og lesekompetanse er et arbeid i motvind:

Foreldre leser mindre for barna sine. En av tre foreldre leser ingen eller få bøker for barna sine, viser en studie som er gjennomført av forskere ved Lesesenteret i 2023.

Færre foreldre leser høyt for barna sine. Men foreldre som leser for barna sine gjør det oftere enn før, slik at forskjellen mellom barn er økende. Det viser Leserundersøkelsen 2024.

Norske 10-åringer leser betydelig dårligere enn i 2016. Norske elever har i tillegg lavest leseglede blant alle de 65 landene i undersøkelsen. Det går fram av PIRLS-undersøkelsen fra 2023.

Norske 15-åringer leser dårligere enn de gjorde for fem år siden, viser PISA-undersøkelsen fra 2023. Nedgangen i leseferdigheter nasjonalt og internasjonalt betyr at vi ikke bare må bli bedre, vi må også snu en nedadgående trend. Det er en bekymringsfull utvikling som må bekjempes med leseløft.

På bakgrunn av studier gjennomført av nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer vet vi mye om hva som skaper gode lesere

Lillehammer-skolen med gode resultater

Lillehammer-skolen kan vise til en positiv utvikling i elevenes leseferdigheter på de nasjonale prøvene, blant annet på 5. trinn. Prøvene gir viktig informasjon om kvaliteten på opplæringen, og det legges stor vekt på at flest mulig av elevene skal gjennomføre. Lillehammer har en høy gjennomføringsprosent i forhold til nasjonalt snitt, og det er svært få elever som fritas fra å ta prøvene. Dette er noe som påvirker resultatene, men det gir et mer reelt bilde av hvordan Lillehammer-skolen ligger an.

Vi vil peke på flere faktorer som vi mener har bidratt til de gode resultatene:

Målrettet arbeid fra barnehage- og skolekontor (Skoleeier). God og kunnskapsbasert pedagogisk praksis, og motiverte og dyktige ansatte i barnehager og skoler i Lillehammer.

At Lillehammer bibliotek gjør bøkene tilgjengelige og sørger for at de finner fram til de rette unge leserne.

At Norsk Litteraturfestival og Pegasus tilbyr omfattende og gratis litteraturformidlingstilbud til skoler og barnehager året rundt.

World Expression Forums satsing på ytringsfrihetsprosjekter for ungdom.

Ytterligere formidlingstilbud fra fylkesbibliotek, skolebibliotek, Den kulturelle skolesekken, SFO og andre.

Leseløft Lillehammer henter inspirasjon fra beste praksis nasjonalt og internasjonalt og har ambisjoner om å utvikle tilbudet ytterligere. For å dokumentere effekten av og forstå sammenheng mellom tiltak og resultater søker vi i tiden som kommer samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Langsiktig, koordinert og forskningsbasert

På bakgrunn av studier gjennomført av nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer vet vi mye om hva som skaper gode lesere. Leseløft Lillehammer praktiserer ulik tilnærming på ulike stadier i barn og unges utviklingsløp. Tiltakene er koordinert slik at de spiller på lag og styrker hverandre. Det viktigste arbeidet gjøres i skolen, i den daglige leseundervisningen, som styrkes og tilføres ekstra kraft gjennom tilbud fra aktørene rundt.

Volum og kvalitet

Mens norske elever i gjennomsnitt deltar på 3-4 litteraturarrangementer i løpet av skoleløpet, får elever i Lillehammer-skolen 20. Omfanget og kvaliteten på tiltakene gir effekt i form av leselyst og bedre leseferdigheter.

Leseløft Lillehammer er et samarbeid mellom Lillehammer-skolen, biblioteket og Norsk Litteraturfestival og ble politisk vedtatt 16. mai 2024. Vi presenterer gjerne metodikk, innsatsområder og samarbeidsformer nærmere for statsrådene når de besøker litteraturfestivalen, slik at Leseløft Lillehammer kan bli en modell for det nasjonale leselystarbeidet.