Lørdag 25. mai hadde Vårt Land homofili i Bibelen, med hovedvekt på det greske ordet som oversettes «menn som ligger med menn», som hovedoppslag. Dette var tema både for den fyldige hovedsakartikkelen og for lederartikkelen. Begge er informative og omtaler viktige og kompliserte saksforhold knyttet til bibeloversettelsesarbeid. Jeg mener imidlertid at noe i fremstillingen er ubalansert og kan etterlate uberettiget usikkerhet hos lesere.

Ikke om tilhørighet til teksten

Når man velger én hovedsak for avisen, utstyres gjerne førstesiden med en godt synlig henvisning. Denne gangen valgte Vårt Land en ordlyd jeg oppfatter som ikke dekkende for selve innholdet i artikkelen det vises til: «Homofili kom inn i 1978. De to versene som oftest vises til når homofili fordømmes med Bibelen i hånd, sto ikke i den norske utgaven av Bibelen før 1978.» Lest bokstavelig påstår dette førstesideoppslaget at versene 1 Kor 6,9 og 1 Tim 1,10 ikke inngikk i Bibelen før 1978. Det er naturligvis en helt feilaktig påstand. Saken gjelder ikke disse to versenes tilhørighet til bibelteksten, men hvordan oversettelsen av dem ble endret i den norske 1978-oversettelsen.

STØTTER ORDVALG: Jostein Ådna er professor emeritus ved Vid vitenskapelige høgskole. (Marit Mjølsneset)

Det nye i 1978 var at flertallsformen av det greske ordet «arsenokoitēs», som kun forekommer i disse to versene, i 1 Kor 6,9 nå ble oversatt «menn som ligger med menn», og denne gjengivelsen er blitt opprettholdt i 2011- og 2024-utgavene og der også tatt inn som oversettelse av samme ord i 1 Tim 1,10. Påstanden i hovedsaksartikkelen om at homoseksualitet først kom inn i norske NT-oversettelser i og med dette ordvalget i 1978, er ikke korrekt.

1930-utgaven benyttet i 1 Kor 6,9 uttrykksmåten «de som synder mot naturen», som i lys av samme bibelutgaves oversettelse av Rom 1,26–27 òg må forstås som et utsagn om homoseksuelle handlinger.

En god presisering

Etter min oppfatning kan endringen i oversettelsen av arsenokoitēs fra 1978 av betegnes som en faglig velfundert presisering av ordbetydningen. Så vidt jeg vet, er ordet ikke belagt i gresk litteratur forut for Paulus. Ordet er en sammensetning av to elementer og følger mønsteret for sammensatte ord på gresk, slik at gresktalende som hørte eller leste det for første gang, greit ville forstå det som «manneligger».

Nytestamentlig gresk er sterkt preget av den allerede eksisterende greske oversettelsen av Det gamle testamente, kalt Septuaginta.

Paulus så kjønnspolariteten mellom mann og kvinne som grunnlagt i skapelsen og som definerende og bestemmende for seksualiteten

Det ser ut til at ordet arsenokoitēs er formet på grunnlag av Septuagintas oversettelse av de to aktuelle versene 3 Mos 18,22 og 20,13, der de to greske ordene arsēn («mann») og koitē («seng», med avledet betydning «ekteseng», «samleie») er benyttet: «Du skal ikke ligge med en mann som du ligger på seng med en kvinne.» Denne antagelsen bestyrkes ved det forhold at de jødiske rabbinerne laget en tilsvarende språklig nydannelse på hebraisk, misjkab zakur («ligging med en mann»), på bakgrunn av de samme to versene i Tredje Mosebok.

Grunnlagt i skapelsen

I likhet med Jesus så apostelen Paulus kjønnspolariteten mellom mann og kvinne som grunnlagt i skapelsen og som definerende og bestemmende for seksualiteten. Ved å ta i bruk det nydannede greske ordet arsenokoitēs brakte Paulus til uttrykk at all seksuell aktivitet mellom menn er forkastelig. At denne oppfatningen hos Paulus etter 1978 er blitt formidlet tydeligere i bibeloversettelsene, må anses som et gode – uavhengig av om vi mener at hans standpunkt er forpliktende eller ikke for kirkens syn på homofili i dag.