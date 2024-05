Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En av de beste vaksinene mot biblisisme er å sette seg inn i de bibelske språkene. Eventuelt kan man lese samme tekstutsnitt på ulike språk man har kjennskap til. I dag er mange versjoner av Bibelen tilgjengelig på internett, slik at enhver kan få tilgang til mangfoldet i ordvalg.

I dagens Vårt Land forteller vi historien om oversettelsen av et begrep som har skapt stor debatt de siste årtiene. For når homofili diskuteres med utgangspunkt i Det nye testamentet, kretser det ofte rundt forståelsen av det greske ordet arsenokoites. I den nyeste utgivelsen til Bibelselskapet blir det oversatt til «menn som ligger med menn». Det er imidlertid ikke den eneste forsvarlige oversettelsen, verken teologisk eller språklig.

Bibelen fortjener samvittighetsfulle oversettelser og samvittighetsfulle lesninger

Oversettelse er fortolkning

En del bibellesere har sterk tiltro til at det er mulig å gi en ren oversettelse av de bibelske tekstene, slik at den norske teksten sier nøyaktig det samme som den hebraiske og greske. Men slik fungerer ikke språk. Hebraisk er konstruert helt annerledes enn norsk, og det får for eksempel store utslag i poetiske tekster. Gresk har verbtider norsk aldri har hatt. Det gjør det vanskelig å gjengi hendelsesforløp presist.

Ulike språk har ord for ulike ting. Fenomener ord beskriver, endrer karakter over tid. Ord som tilsynelatende er synonyme, viser seg å bære ulike konnotasjoner. Det finnes ord vi bare kjenner i bibelsk kontekst, og derfor er usikre på hva betyr. I tillegg forandres språklig betydning over tid, noen ganger ganske umerkelig. Dermed er enhver bibeloversettelse en bibelversjon, ja, en fortolkning.

Samvittighetsfull lesning

Ofte berører oversettelsesvalg også teologiske spørsmål direkte. Det er da det virkelig blir kontroversielt å være oversetter, noe vi så i den store debatten om oversettelsen av ioudaioi tidligere i år. Men det at bibeltekster faller noen tungt for brystet, lar seg ikke alltid løse med bedre oversettelser. Det kan ikke være tvil om at Paulus mente den formen for sex mellom menn som han kjente til var syndig. Akkurat hvilket norske ord som velges for å beskrive sex mellom menn, kan ha en viss betydning, men kan likevel ikke fjerne Paulus sin grunnholdning om datidens homoseksualitet.

Joseph Conrad mente at en forfatter bare skriver halve boka. Den andre halvdelen må leseren selv ta hånd om. Å lese en tekst er uvegerlig å være med på å skape den, og ikke minst gjelder det for de leserne som også skal oversette for andre. Bibelen fortjener samvittighetsfulle oversettelser og samvittighetsfulle lesninger. Ikke minst fortjener den lesere som er bevisste på sitt eget bidrag i lesningen, og selv gjør en moralsk vurdering av hva de leser ut av teksten.