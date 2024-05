Mellom 6. og 10. mai ble det klart at FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) gjorde en kraftig nedjustering av antallet kvinner og barn som er drept i Israels krig mot Hamas på Gaza-stripen. Det kan se ut som omtrent 7800 personer under 18 år (definert som barn) og ikke 14.500 er døde i krigen. Når så mange unge mennesker blir drept eller skadet, er det uansett en ufattelig tragedie.

OCHA bekrefter imidlertid med dette noe de aller fleste som jobber med analyse av krig har antatt hele veien, nemlig at Hamas har gitt verdenssamfunnet feil tall som del av sin strategi i krigen mot Israel.

Det er et stort problem at nær sagt alle norske medier behandler Israel og Hamas som likeverdige kilder når de vurderer informasjon om krigen i Gaza. Det er mange faktorer som påvirker troverdigheten til informasjonen man får i analyse av konflikt. I krigen i Ukraina ser vi at informasjonen man får fra vestlige analytikere og de russiske kildene i opposisjon til regimet, er de mest troverdige.

Kristian Brekke, masterstudent (Privat)

Det er slik fordi systematisk desinformasjon og falske nyheter er en vesentlig del av den politiske krigføringen til revisjonistiske stater. Informasjon fra demokratier og diktaturer, er ikke likeverdig.

Desinformasjon

Iran er svært aktive innen koordinerte påvirkningskampanjer designet for å utnytte sosiale motsetninger og fyre opp under politisk rivalisering. Hamas er del av Irans motstandsakse, systemet av militante grupper som skal legge press på Israel og på vestlige interesser i Midtøsten. Hamas har fått opplæring og støtte fra Iran for å drive globale desinformasjonskampanjer.

Det er lite som presser journalister i Gaza, myndigheter og privatpersoner til å spre riktig og verifiserbar informasjon om hva som skjer. Kommunikasjonsstrategien til Hamas baserer seg på å fremstille konflikten som et folkemord. Derfor deler Hamas så mye filmer og bilder av død og lidelse som mulig, ofte hentet fra andre konflikter, som krigen i Syria.

Dette resulterer i et hav av falsk og ikke-verifiserbar informasjon, som deles fritt på sosiale medier. Denne informasjonen deles av aktivister, ikke minst i Vesten, som blir siste ledd i formidlingen av terrorist-propaganda.

Det handler altså ikke om at én side har slemme og den andre snille ledere, men om helt forskjellige institusjoner og politisk kultur

Analyse av dødstall i væpnet konflikt er komplisert. Som masterstudent i internasjonal sikkerhet har jeg fulgt både krigen Russlands krig mot Ukraina og Israels krig mot Hamas tett hele veien. Jeg stoler sjelden helt på én kilde. Man må regne med at sidene av krigen har motstridende agendaer, og at selve jobben med å telle døde og skadde er så komplisert, at tilgjengelige kilder vil ha en vesentlig feilmargin.

Den beste metoden en privat analytiker kan bruke er å danne seg et bilde av hvor store feilmarginer man må regne med hos kilder. For å danne dette bildet må man analysere regimene, deres agenda, situasjonen for mediene og informasjonsfriheten, hybrid krigføringstradisjon og korrupsjon i det relevante samfunnet.

Heftige debatter

Det er stor forskjell mellom liberale demokratier og autoritære stater, for ikke å snakke om rene diktaturer. Alle bruker selvsagt informasjon strategisk i krigføring, men hvis et vestlig militær lyver angående dødstall, blir dette avslørt av frie medier og får konsekvenser.

Etter 7. oktober har noen av de heftigste debattene i israelske medier nettopp handlet om gale påstander om bestemte hendelser. Konspirasjonsteoretikere har vridd dette til å handle om at Israel lyver om krigen, mens moralen i disse debattene er selvsagt motsatt: Israelske myndighetspersoner blir tatt på fersken hvis de lyver, fordi landet har frie medier.

Det handler altså ikke om at én side har slemme og den andre snille ledere, men om helt forskjellige institusjoner og politisk kultur.

Hamas-okkupert Gaza kan sammenlignes med russisk-okkuperte Donetsk. Hamas lyver, som Putin. Systematisk og strategisk. Helsemyndighetene er underlagt Hamas, og informasjonen som kommer derfra følger agendaen satt av Hamas. Det er ingen fri presse som kan avsløre løgnene, og ingen domstoler kan beskytte gravende journalister og analytikere.

Operasjonelt har Hamas integrert sin militære infrastruktur inni og under sivil infrastruktur

Informasjonen som slippes ut av Gazastripen er propaganda skapt av en terrororganisasjon som er ledende innen politisk og hybrid krigføring. Løgn avsløres ikke av palestinerne selv – dét blir opp til oss andre som bor i frie land.

Infrastruktur

Hamas er blitt eksperter på å iscenesette og overdrive sivile tap. Dette forteller mye. I andre samfunn vil store egne tap lede til intern opposisjon og indre motstand mot krigen.

For Hamas leder det imidlertid til mer internasjonal støtte og til forsterket hat mot Israel – og mot jøder, som nylig publiserte tall fra Norge har vist. Av denne grunnen er lidelse for sivile deres viktigste våpen i deres kamp for å utslette Israel.

Man ser at dette er ett av Hamas’ sentrale politiske mål i alle nivåene av krigføringen til deres. Det kan se ut som at det strategiske målet deres 7. oktober var å være så brutale at Israel måtte svare militært kraftfullt, som igjen ville lede til store sivile tap. Operasjonelt har Hamas integrert sin militære infrastruktur inni og under sivil infrastruktur. Taktisk ser man det i angrep fra posisjoner omringet av sivil infrastruktur.

Men det er overraskende lite refleksjon i norske medier over den religiøse ideologien som gjør at drepte og skadde i egen befolkning oppfattes som et naturlig middel på vei til større mål.

Grunnleggende forskjeller

Hamas overdriver tall for å skape en fortelling om at Israel er et ondt land som dreper barn med vilje.

Men selv hvis vi skulle se bort fra den seneste kritikken mot Hamas’ tall, fra OCHA og fra annet hold, altså selv hvis man bruker informasjonen fra palestinske og israelske kilder ukritisk, ser man at krigen har hatt en lav sivil til militær dødsrate i et historisk og komparativt perspektiv.

Vi har hørt til det kjedsommelige at sannheten er det første som dør i krig – selv om dette er en klisjé som fordummer

Gazas helsemyndigheter påstår at 34.000 er drept. 10. mai informerte israelske medier at 16.000 Hamas-krigere er drept. Det gir en ratio på 1:1,125. Selv gitt Hamas’ tall, tyder dette på at IDF har anstrengt seg for å unngå å treffe ikke-stridende. Dette gjør selvsagt ikke lidelsene for dem som rammes mindre.

Siden 7. oktober har dessverre norske medier stort sett gjengitt Hamas’ informasjon ukritisk. Vi har hørt til det kjedsommelige at sannheten er det første som dør i krig – selv om dette er en klisjé som fordummer.

Den tilslører den grunnleggende forskjellen mellom et diktatur som Hamas og et demokrati med fungerende institusjoner, tydelig ansvar hos militære leder, og en fri presse som graver i tvilsomme påstander på egen side.

Mediene må ta innover seg at det er vanskelig og ofte tidkrevende å få klarhet i hva som faktisk har skjedd når for eksempel et sykehus bombes. Behovet for å være raskt ute med nyheter må ikke få trumfe behovet for sannhet i krig.