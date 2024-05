Vårt Land valgte tittelen «Vi er vant til at Deichman er en spydspiss, men her går det baklengs» i et nesten to sider stort oppslag 7. mai.

Deichman er glad for at skribenten, Helene Heger Voldner i Norsk bibliotekforening, presiserer på Facebook: «Desken (les Vårt Land) har funnet den mest polemiske setningen i innlegget, men poenget her er ikke å skylde på Deichman. Det er en anledning til å spørre hvordan det påvirker lesingen når e-bøker på norsk ikke er tilgjengelig. Og en anledning til å si at vi er avhengige av alle delene i boklandskapet.»

Vi i Deichman støtter helhjertet intensjonen i innlegget. Arbeidet med å styrke lesing er en kjerneoppgave i biblioteket, og vi gir aldri opp.

Vi håper å kunne tilby norske e-bøker til lånerne våre innen juli. Vi kan ikke dele mer informasjon enn dette nå av hensyn til regelverket for offentlige anskaffelser.

Deichman savner e-bokappen med norske bøker like mye som de 8500 aktive appbrukerne. Leverandørens nedleggelse kom med noen måneders varsel. Vi er glad for at bibliotekforeningen er tydelig på at den ikke ønsker å legge skylda på Deichman, men ville peke på utfordringene som mangel av e-bøker på norsk gir oss alle.