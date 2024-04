Under overskriften «Når Bibelen blir viktigere enn Gud» skriver Åste Dokka (VL 16.04) en respons til innlegg av meg og min VID-kollega Knut Alfsvåg, der vi for vår del hadde kommentert hennes store påskeartikkel om Jesu korsdød.

Egen metode

Fordi Dokka tillegger meg intet mindre enn en egen «systematisk-teologisk metode», der vekslende hypoteser i den historisk-kritiske forskning gjøres til teologisk sannhetskriterium, ser jeg behov for en oppklarende replikk. Poenget mitt med å argumentere for at ordene hos Markus og Matteus om at Jesus ville gi sitt liv som løsepenge og at brødet og vinen ved påskemåltidet er hans kropp og blod ikke er en senere tolkning tillagt Jesus av evangelistene, var å påpeke at Det nye testamente er historisk troverdig.

Jostein Ådna, professor ved VID vitenskapelige høgskole (Marit Mjølsneset)

NT legger selv stor vekt på at budskapet som fremføres, er historisk etterrettelig. To eksempler er Lukas’ forord i sitt evangelium (Luk 1,1–4) og Paulus’ understrekning av at sannheten i evangeliet står og faller med at Jesus virkelig er oppstått fra de døde (1 Kor 15,12–19).

Det normative grunnlaget

Det er Bibelen, ikke historisk-kritiske rekonstruksjoner, som utgjør det normative grunnlaget for kristen teologi. Bibelen står og faller ikke med vår evne til å verifisere dens historiske opplysninger. Direkte undergravende på teologien blir den historiske forskningen imidlertid når den hevder å kunne falsifisere det bibelske budskapet, for eksempel ved å påstå at Jesus ikke så på seg selv som Messias og løsepenge.

Bibelen står og faller ikke med vår evne til å verifisere dens historiske opplysninger

Den soningsteologiske tolkningen av Jesu død på korset utgjør den røde tråden gjennom hele Bibelen, slik den eldste kjente trosbekjennelsen setter ord på det: «Kristus døde for våre synder etter skriftene» (1 Kor 15,3). Dette sentrum i kristen tro er fastholdt i våre gudstjenester når presten etter utdelingen av brød og vin sier: «Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder.»

Kriteriet for god teologi er samklang med Bibelens enhetlige vitnesbyrd om Jesu soningsdød på korset.